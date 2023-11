FOTOS: inauguran segunda electrolinera y paneles solares para patrullas eléctricas de Hermosillo

Este jueves se inauguró el sistema fotovoltaico y de almacenamiento de la electrolinera en la comandancia Cortijo, ubicada al norte de Hermosillo, que sería la segunda que se instala en la ciudad y servirá para alimentar las patrullas eléctricas del Ayuntamiento.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez aseguró que Hermosillo es un ejemplo mundial en materia de sustentabilidad, pero también ejemplo nacional en seguridad, pues gracias a la estrategia de adquirir el parque de patrullas eléctricas más grande del mundo, somos la ciudad que más disminuyó la inseguridad.

Los avances en sustentabilidad en Hermosillo

Recordó hace un año que se instaló el programa de patrullas eléctricas, y con eso hay un ahorro real para el municipio; pues las 30 unidades de gasolina consumen alrededor de 52 mil pesos al mes de gasolina, más el taller y refacciones; mientras que una patrulla eléctrica gasta solo 300 pesos al mes.

“Con los datos que tenemos hasta el día de hoy estamos promediando en 300 pesos mensuales por patrulla eléctrica de electricidad para poder circular, 300 pesos al mes contra 52 mil pesos mensuales y eso es algo que nos alienta, pero que también nos dice que es la apuesta por la electromovilidad en materia de seguridad y de prestación de servicios públicos es la adecuada”.

Sin embargo, Astiazarán Gutiérrez, explicó que el ahorro de nada serviría sino se convierte en mayor seguridad y tranquilidad para los ciudadanos, algo que en Hermosillo se ha conseguido, pues los hermosillenses ven circular las patrullas en las calles, se atienden los reportes en minutos y con eso se disminuyó la percepción de inseguridad en la ciudad.

El impacto del sistema fotovoltaico en la seguridad municipal

La electrolinera y los paneles solares de la comandancia Cortijo fueron gracias a que la Fundación BASE, una agencia de Basilea para la energía sostenible y la iniciativa climática de México, donó 30 mil dólares a fondo perdido.

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), Carla Neudert Córdova, explicó que el proyecto consiste en una estación de carga solar de 32 kilowatts con 58 paneles solares, un microinversor, un sistema de monitoreo y un piloto de almacenamiento de energía de cinco kilowatts-hora, a través de baterías de litio, para carga en tarifa base y descarga en tarifa punta.

Esto representará ahorros del 40% para la comandancia, pues se cargarán 18 patrullas, siete preventivas y 11 de tránsito, las cuales consumen al año 147 mil kilowatts hora, que era un gasto de 348 mil pesos anuales, pero ya interconectado el sistema el ahorro será de 139 mil pesos; lo que representa un costo de 32 pesos diarios por cada patrulla.

Sí hay recursos para proyectos prioritarios de Sonora, asegura Alfonzo Durazo

Luego que se aprobará el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2024, donde visiblemente no se ven los proyectos prioritarios de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que eso no quiere decir que no estén contemplados, pues son recursos que vienen de otros fondos y fideicomisos.

El mandatario estatal explicó que por ejemplo en el presupuesto federal de este 2023 no venía el recurso etiquetado para la Planta Fotovoltaica que se está construyendo en Puerto Peñasco, que será la más grande de Latinoamérica, pero la inversión se está ejecutando y la obra avanzó al punto de ya inaugurar la primera etapa.

El mandatario aseguró que dentro del Presupuesto federal vienen muy buenas noticias y beneficios para el estado de Sonora

Entonces, dijo, el recurso Federal para el proyecto de modernización de los puertos fronterizos, la modernización del Puerto de Guaymas y la Carretera entre Sonora y Chihuahua, sí están contempladas, solo que viene de fondos como el Fideicomiso de Aduanas, de donde salen el presupuesto para estas magnas obras.

La inversión se está ejecutando

“Entonces yo creo que nuestra preocupación debe centrarse en el fortalecimiento en la mejor relación posible con el gobierno federal para que en ese mejor entendimiento tengamos una mejor capacidad de gestión, que nos permita traer mejores proyectos, programas, inversiones a nuestro estado”.

El mandatario aseguró que la inversión al estado mejorará la capacidad de gestión

A pesar de esto, aseguró que dentro del Presupuesto federal vienen muy buenas noticias y beneficios para el estado de Sonora, sobre todo en los recursos que se distribuirán en los programas sociales y ayudas directas a los grupos vulnerables.

Funcionario de Nogales debe aclarar situación

En otro tema, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que el exdirector de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Nogales debe aclarar el señalamiento realizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de ser una de las personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y responsable del tráfico de fentanilo en la frontera entre Sonora y Arizona.

“Yo creo que está obligado a aclarar de manera muy puntual esos señalamientos, no desestimables, que le hace una institución de seguridad de Estados Unidos”

Recordar que el martes 07 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 13 personas y cuatro empresas de Nogales, Sonora, por nexos con el Cártel de Sinaloa y estar relacionados al tráfico de fentanilo; entre ellos Miguel Ángel Morgan Huerta, quien era director de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Nogales.

Este miércoles, el alcalde Juan José Gim Nogales, informó que Miguel Ángel solicitó licencia sin goce para enfrentar estos señalamientos, y advirtió que respetan la presunción de inocencia, pero no se permitirán acciones que dañen la paz social, el orden público y la buena imagen de Nogales.

