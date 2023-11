Delfina Gómez Álvarez tomó protesta a funcionarios de 14 dependencias del Gobierno del Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez tomó protesta a servidores públicos de 14 dependencias de la Administración estatal, a quienes les recordó que el objetivo principal de su gobierno es poder servir a los mexiquenses, para garantizarles mejores condiciones de vida, siendo un gobierno cercano y de puertas abiertas a la ciudadanía, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades.

La maestra Delfina Gómez afirmó que su prioridad es servir a las familias mexiquenses, por lo que instruyó que “El Poder de Servir” significa poner por encima a los ciudadanos y no lo intereses personales, no caer en la inercia burocrática y a trabajar en territorio y no desde el escritorio.

La mandataria estatal llamó a las y los servidores públicos a honrar los principios que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir no robar no traicionar; valores que distinguen a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La gobernadora invitó a quienes forman parte de las filas del Gobierno estatal, a trabajar para transformar al Estado de México Créditos: Especial

¿Quiénes fueron los nuevos integrantes del gabinete?

La Gobernadora Delfina Gómez tomó protesta a:

Secretaría General de Gobierno

• Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno.

• César Faz Ruelas, Subsecretario de Desarrollo Municipal.

Secretaría de Finanzas

• Reyes Ruiz González, Subsecretario de Planeación y Presupuesto.

• Bernardo Barranco Villafán, director general Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

• Rafael Flores Mendoza, director general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM).

Secretaría de Bienestar

• Irma Sosa Solís, Subsecretaria de Desarrollo Regional Valle de Toluca.

Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

• Jorge Baltazar Briones, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Agua y Obra Pública.

Secretaría del Campo

• Arturo Trejo Galicia, director general de Desarrollo Rural.

• Alejandro Santiago Sánchez Vélez, director general de la Protectora de Bosques del Estado de México.

Secretaría de Cultura y Turismo

• Maritza Zulema Sánchez Lugo, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca.

• Agustín Herrera Pérez, director general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México.

• Diana Ena Rodríguez Pulido, directora del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco.

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Héctor Raúl García González, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México.

Secretaría de las Mujeres

• Leticia Calvario Martínez, directora general de Igualdad Sustantiva.

Secretaría de Movilidad

• Ricardo Delgado Reynoso, Subsecretario de Movilidad.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, director general de la Junta de Caminos del Estado de México.

• Fernando Cabrera Perea, director general Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).

Consejería Jurídica

• José Carmen Castillo Ambriz, Subsecretario de Justicia.

• Sonia Janeth Cruz Miranda, directora general del Registro Civil.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

• Víctor Ávila Akenberg, director general del Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología.

Coordinación General de Comunicación Social

• Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social.

Vocería de la Gubernatura

• Celeste Ramírez Hernández, Vocera de la Gubernatura del Estado de México.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

• Karina Labastida Sotelo, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

Trabajar para transformar al Estado de México

En el Salón del Pueblo, la gobernadora invitó a quienes forman parte de las filas del Gobierno estatal, a trabajar para transformar al Estado de México, combatiendo la corrupción, velando por los que menos tienen y sobre todo bajo los principios de transparencia, honradez y rendición de cuentas que impulsa la Cuarta Transformación y que las y los mexiquenses exigen de sus funcionarios públicos.

Hizo hincapié en que deben dignificar el cargo de servidor público, a desempeñar su trabajo con amor, compromiso y pensando “en que la gente nos dio lo más importante que es su confianza y de verdad no la defraudemos”.

En su oportunidad, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, agradeció a las y los nuevos funcionarios su compromiso con transformación del Estado de México, y reitero el llamado de la Gobernadora Delfina Gómez para servir a la gente.