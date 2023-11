Victoria sorpresiva del sudafricano Erik Von Rooyen en el World Wide Technology del PGA Tour en Los Cabos

Erik Von Rooyen se alzó este domingo como el campeón de la edición 17 del World Wide Technology Championship (PGA Tour), gracias a un águila en el hoyo 72, que rompió el empate con el estadounidense Matt Kuchar y el colombiano Camilo Villegas, en el campo El Cardonal at Diamante, diseño de la exestrella, Tiger Woods.

Con un score de 63, y un global de 261 golpes (-27), el sudafricano impuso récord global del evento y obtuvo su segunda victoria en el circuito (Barracuda Championship de 2021) y un cheque de casi 1.5 mdd.

“Obviamente no empezó con una buena nota, hacer un 6 en el hoyo uno, me dejó un sabor amargo en la boca. Luego emboqué un birdie de 35 a 40 pies en el hoyo 2. Y dije: ‘Ok, está bien, este es un juego tonto, así que sigue jugando’. Estuve todo el día dando vueltas. No hice muchos birdies. Camilo tuvo un comienzo súper bueno, Matt hizo algunos putts como siempre hace y las cosas simplemente cambiaron en los últimos nueve hoyos”, dijo el sudafricano, a quien le dedicó el título a su amigo Jon Trasamar, quien está en una dura batalla contra el cáncer.

A dos golpes del campeón acabaron Kuchar y Villegas, con 263 golpes (-25), cada uno

“Cuando algo así ocurre, donde tu mejor amigo, que fue padrino de mi boda hace nueve años, donde el golf realmente no importa. Cuando tenga 80 años, si es que llego a esa edad y vea el pasado, voy a recordar a la gente con la que estuve, la gente que quiero y, sin duda, él es uno de ellos, así que espero poder verlo”, agregó el tercer ganador de este torneo no nacido en EU, luego del norirlandés Graeme McDowell (2015) y el noruego (Viktor Hovland en 2021 y 2021).

El capitalino fue condecorado con el premio del Mejor Mexicano del torneo

Por parte del contingente nacional, el mejor fue Sebastián Vázquez, quien, con una ronda final de 64 golpes, escaló 24 posiciones y se situó empatado en el 38, con 273 (-15).

Durante la ceremonia de premiación, el capitalino fue condecorado con el premio del Mejor Mexicano del torneo, premio que recibió de manos de Matt Horner, vicepresidente ejecutivo de World Wide Technology Championship.

“Muy contento, muchas cosas positivas. Hoy le pegué muy bien a la bola, quizá no tanto como en el primer día, algo de desconfianza. No fallé ni un solo fairway ayer ni hoy”, dijo Vázquez.

El veracruzano Roberto Díaz finalizó en el 45, con 274 (-4) e Isidro Benítez en el 65, con 277 (-11).

Los tres jugadores se mostraron complacientes por la victoria del también mexicano Abraham Ancer, con el oro en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023.-