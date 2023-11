Interjet tiene para pagar al 100% a los trabajadores, asegura Alejandro del Valle

Interjet tiene un capital de 212 millones de dólares y la capacidad de pagar a los mil 250 trabajadores liquidados con laudo a su favor al 100 por ciento, aseguró Alejandro del Valle, dueño de la citada aerolínea.

En entrevista con El Heraldo de México, respondió así, luego de que extrabajadores de Interjet, se manifestaran y cerraran las oficinas del Síndico Alfonso Ascencio Triujeque, encargado de administrar los bienes de Interjet, la cual fue declarada en proceso mercantil el 30 de agosto de 2022.

Afirma que el Sindicato no quiere pagar

Explicó que los trabajadores están molestos porque -aclaró- “el síndico que es el único que puede administrar los bienes de la aerolínea, aunque yo sea el dueño. Y aun cuando hay dinero, se niega a pagarles”.

Alejandro del Valle, recordó que el proceso mercantil es público y los trabajadores saben que el pasado 5 de octubre llegaron 300 millones de pesos a la cuenta ABC Aerolíneas.

Así, actualmente hay en 409 millones de pesos en depósito y 212 millones de dólares en otra cuenta.

Así acuso que el síndico “en todos los meses que lleva al frente no quiso pagar ni recibir a los empleados”. Mas allá, “legalmente, tiene como misión salvar la empresa en este caso Interjet y segundo se convierte en el administrador de Interjet y sus bienes, y el dueño soy yo. Sin embargo, no puedo administrar hasta que no se solucione el problema del concurso mercantil y la huelga, para ello, se tiene que pagar a los trabajadores”.

Pago al 100%

Agregó que lo que se adeuda a los trabajadores en total, es por mil 800 millones de pesos, que equivalen a 100 millones de dólares. Es decir, en este momento los trabajadores que exigen su pago son de mil 409 millones de pesos por pagar y con el dinero que tiene la empresa alcanzaría para pagar al 100 por ciento.

Incluso los trabajadores que aún faltaran se les podría cubrir su liquidación sin problema y habría un remanente.

Lo que “impactó a los trabajadores es que el síndico Alfonso Ascencio Triujeque, insista en que ya no hay dinero y que no puede ir al Banco de Bienestar a ver el saldo. Cuando es público que si hay dinero”.

Alejandro del Valle, presidente de Interjet insistió en que los trabajadores exigen al síndico que cumpla las ordenes de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para que entregue el dinero como lo mandó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que además deje de gastar y entregar productos a un proveedor porque no sabe si lo que entrega es correcto dado que se queja de que no tiene contabilidad de la empresa.

Finalmente, reveló que se les aviso gracias a la intervención de la Secretaría de Gobernación que habría una mesa de diálogo para llegar a la solución del problema, sin embargo, como la cita es para el próximo martes los trabajadores ya emplazaron al síndico para pagarles lo antes posible o seguirá cerrando vialidades del circuito puerto aéreo.

dhfm