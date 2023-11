Kerigma canta a dueto con Benny Ibarra

A cuarenta años de su creación, Kerigma reversiona sus clásicos discos para subirlos a plataformas digitales y llegar a más y nueva audiencia, ya que cuentan con colaboraciones de artistas que son viejos amigos y no necesariamente forman parte del rock.

“Han sido 40 años en los que hemos estado en la escena de manera intermitente, pero desde 2019 regresamos con música nueva y la gente no ha dejado de apoyarnos y pedirnos que subamos a plataformas digitales nuestra música y eso es lo que estamos haciendo con estas colaboraciones”, dijo Sergio Silva, vocalista del grupo.

Kerigma regresó a escena con el disco “Viajeros”.

Foto: Patricia Villanueva Valdez

Kerigma regresó a escena con el disco “Viajeros” y tuvo excelente respuesta, pero la gente les pedía que compartieran también en estos medios sus anteriores materiales por eso subieron “Esquizofrenia”, material de 1991, y sus números aumentaron notablemente, por eso ahora con “Morir imaginando” esperan tener la misma respuesta.

“Pero no quisimos darle lo mismo a la gente, por eso es que decidimos grabar el disco de nuevo y contar con colaboraciones de amigos que para nosotros son muy importantes”, afirmó.

El primer sencillo fue “A quema ropa” que hicieron con San Pascualito Rey, recientemente lanzaron “Puro Azar” con Benny Ibarra y el siguiente llegará a mediados de diciembre, pero Silva no adelantó el nombre del artista invitado. Sólo comentó que también tendrán a La Castañeda y esperan contar con una voz femenina, aunque aún no tienen a nadie confirmado, porque a la cantante que invitaron no les ha contestado el mensaje.

Kerigma en el Vive Latino

A los festejos por sus 40 años de carrera, Silva, Ernesto Canales, Tony Mendez, Arturo Ramírez y Pancho Ruíz le suman la presentación que tendrán en la próxima edición del Festival Iberoamericano Vive Latino en marzo de 2024, algo que los tiene muy ilusionados porque será la primera vez que toquen en este magno evento.

“Este regreso no podía estar mejor, estamos totalmente recargados y daremos todo en el escenario, para darle presencia al nombre de la banda en el corazón de los escuchas, porque sabemos que los mexicanos son exigentes y si algo no les gusta, lo hacen notar de inmediato”, finalizó.