Cristopher Tronco nada contra corriente

Nadar con una pierna y sin manos, luce como un reto, más con el tiempo como depredador. Para Cristopher Tronco es normal ganar medallas en distintas pruebas, como busca hacerlo, por sexta vez, en los Juegos Parapanamericanos.

El paraatleta capitalino nació sin tres extremidades, por una condición llamada amelia focomelia, un trastorno que consiste en la ausencia de huesos y músculos. Esto no le impidió nadar, además de ser capturista y DJ.

“Me veo como una persona convencional, porque siempre que me propongo algo, lucho para lograrlo. Si veo algo que está arriba, veo la manera de bajarlo”, indicó. “Hablo en el agua, cuando compito”, continuó.

Con siete horas diarias de entrenamiento, dijo estar listo para afrontar las pruebas de nado en Santiago 2026, como uno de los más experimentados, con las tres platas que ganó en Lima 2019 en su espalda.

Sin embargo, el camino, que espera culmine con medalla en París 2024, no ha fluido como él en el agua: “Siempre hay comentarios que a uno no le parecen. No hago caso a las críticas. Pienso que la única discapacidad existe en la mente, y esa es no querer luchar por un sueño”, consideró.

“Ojalá nos apoyen, porque también somos deportistas, y vamos a tener buenos resultados como en el convencional. Sería bonito tener respaldo para traer más medallas. Espero seamos el segundo lugar del medallero”, finalizó.

PAL