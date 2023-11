Piden médicos del país al Senado, respetar derecho a la Objeción de conciencia

Éctor Jaime Ramírez Barba, médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, habló sobre la Objeción de conciencia, un concepto que contempla la decisión de los médicos para no practicar abortos, en caso de no quieran hacerlo. En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H en Heraldo Media Group, el médico explicó que mandó una carta abierta para contextualizar sus ideas, advirtiendo sobre riesgos, en su punto de vista, que derivan a las reformas de ley propuestas sobre el aborto, en donde podrían coartarse derechos fundamentales.

Ramírez Barba reconoció que todos los mexicanos deben tener el Derecho a la salud, independientemente de cualquier credo, raza, edad, situación social o cualquier otro secundario, esto en temas de prevención, promoción, cuidado o paliamiento de la misma. "Y por otro lado está el derecho de objeción, lo que significa que cualquier profesional de la salud puede excusarse de realizar cualquier procedimiento, porque va en contra de los principios que lo identifican".

¿Qué es la Objeción de conciencia?

"Es fundamental conservar este derecho"

El médico y legislador panista dijo que en México hay alrededor de un millón de médicos y que todos tienen el derecho a la Objeción de conciencia, pero que con las modificaciones de ley que se plantean, serían dependencias federales las que decidan sobre los derechos individuales de los médicos.

Lamentó que los legisladores que propusieron esta reforma nunca hicieron un foro abierto y nunca escucharon a los profesionales de la salud, para saber qué es lo que necesitan. Además, la objeción de conciencia se bloquea si el jefe del médico lo pide o si hay pocos elementos médicos en el lugar en donde están los pacientes.

Éctor Jaime Ramírez Barba en Reporte H

La Objeción de conciencia en el aborto

Ramírez Barba explicó que el procedimiento más sonado en este tema es el del aborto, u otros procedimientos e intervenciones médicas. La reforma legislativa que discute el Senado podría sentar un precedente negativo para otros casos futuros, por ejemplo, si se intenta legislar sobre la eutanasia.

Dijo que el no respetar el derecho de los médicos y personal de salud a la Objeción de conciencia podría tener consecuencias incluso penales para los médicos. Resalto una serie de inconsistencias legales y operativas que plantea la reforma en cuestión, cuya votación final está ahora en la Camara Alta. Citó, por ejemplo, que al no definirse un catálogo de acciones en los cuales los médicos pueden sustentar su derecho a la Objeción de conciencia, miles de médicos quedarían estigmatizados como objetores, a pesar de que, en la práctica, un médico define en donde sí y en donde no puede aplicar su libertad de conciencia. Estos casos, agregó el diputado, es necesario estudiarlos uno por uno "y eso es lo que queremos que escuche el Senado".

"Hay que privilegiar el Derecho a la salud, pero también hay que respetar el derecho a la Objeción de conciencia, sin afectar a nadie (...) Que no se pretenda confundir a la sociedad, el derecho a la Objeción de conciencia de los médicos mexicanos no se contrapone al derecho a la salud de la población", expresó.