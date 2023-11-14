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Cuestionario de Proust, respuestas de Magos Herrera, Cantante

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: Especial

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CREO QUE ESO DEBERÍA DECIRLO ALGUIEN DIFERENTE A MI.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: ENTREGA Y TENACIDAD.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: GENTILEZA, RESPETO, HONESTIDAD, INTELIGENCIA Y AUTENTICIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: GENTILEZA, RESPETO, HONESTIDAD, INTELIGENCIA Y AUTENTICIDAD.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: GENTILEZA, RESPETO, HONESTIDAD, INTELIGENCIA Y AUTENTICIDAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO SIENTO CULPA, PERO HAN EXISTIDO EPISODIOS DONDE ME HUBIERA GUSTADO SER MÁS CONSCIENTE.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA MÚSICA.

8. TU IDEA DE FELICIDAD TERRENAL: VIVIR PLENAMENTE EL MOMENTO CON GRATITUD, ABUNDANCIA, CURIOSIDAD Y DESCUBRIMIENTO.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER LA CONCIENCIA DE TI MISMO.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ME GUSTA SER YO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: DONDE VIVO, ENTRE NUEVA YORK Y MÉXICO, AUNQUE ME GUSTARÍA PASAR MÁS TIEMPO EN ESPAÑA. 

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA COMIDA ASIÁTICA, MEDITERRÁNEA Y MEXICANA, LOS JUGOS FRESCOS Y EL TEQUILA DOBEL.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: LILI BLANCA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: IVAN MCKWEWAN, ARUNDHATI ROY, HARUKI MURAKAMI, ERNEST HEMINGWAY, OCTAVIO PAZ, JOSÉ SARAMAGO, JORGE AMADO, ENTRE OTROS.

15. TUS POETAS FAVORITOS: FEDERICO GARCÍA LORCA, FERNANDO PESSOA, OCTAVIO PAZ, CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, ELIZABETH BISHOP, RUBÉN DARIO, WALTER WHITMAN, RUMI.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: HONESTAMENTE, NO CONOZCO LO SUFICIENTE.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: HONESTAMENTE, NO CONOZCO SUFICIENTE.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: ANTONIO CARLOS JOBIM, GUINGA, WAYNE SHORTER, EGBERTO GISMONTI, MARÍA SCHNIDER, ENTRE OTROS.

19. TU PINTOR FAVORITO: EGON SCHIELE.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GRANDES FAROS, PENSADORES, GUÍAS,
ETCÉTERA. 

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: GRANDES FAROS, PENSADORES, GUÍAS,
ETCÉTERA.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SOFÍA Y JOSHUA. 

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: ARÁCNIDOS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: AQUELLOS QUE EN LUGAR DE ELEVAR LA EXPERIENCIA HUMANA LA HAN ANIQUILADO EN ARAS DEL PODER, COMO LOS DICTADORES Y SEUDOLIBERADORES. 

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: SOLO AQUEL QUE DIGNIFICA A UN PUEBLO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: AQUELLA QUE BENEFICIA AL PUEBLO Y A LA EDUCACIÓN.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: DANZA.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ENTUSIASTA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: AQUELLA QUE COMETERÍA POR ALGUIEN ABIERTO A APRENDER Y EXPERIMENTAR.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN PAZ CONMIGO Y CON EL MUNDO.

31. TU LEMA FAVORITO: ESTE MOMENTO PRESENTE ES TODO LO QUE EXISTE.

EEZ

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Marcel Proust Magos Herrera Cúpula Edición Impresa