Cuestionario de Proust, respuestas de Magos Herrera, Cantante

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CREO QUE ESO DEBERÍA DECIRLO ALGUIEN DIFERENTE A MI.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: ENTREGA Y TENACIDAD.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: GENTILEZA, RESPETO, HONESTIDAD, INTELIGENCIA Y AUTENTICIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: GENTILEZA, RESPETO, HONESTIDAD, INTELIGENCIA Y AUTENTICIDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: GENTILEZA, RESPETO, HONESTIDAD, INTELIGENCIA Y AUTENTICIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO SIENTO CULPA, PERO HAN EXISTIDO EPISODIOS DONDE ME HUBIERA GUSTADO SER MÁS CONSCIENTE.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA MÚSICA.
8. TU IDEA DE FELICIDAD TERRENAL: VIVIR PLENAMENTE EL MOMENTO CON GRATITUD, ABUNDANCIA, CURIOSIDAD Y DESCUBRIMIENTO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER LA CONCIENCIA DE TI MISMO.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ME GUSTA SER YO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: DONDE VIVO, ENTRE NUEVA YORK Y MÉXICO, AUNQUE ME GUSTARÍA PASAR MÁS TIEMPO EN ESPAÑA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA COMIDA ASIÁTICA, MEDITERRÁNEA Y MEXICANA, LOS JUGOS FRESCOS Y EL TEQUILA DOBEL.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: LILI BLANCA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: IVAN MCKWEWAN, ARUNDHATI ROY, HARUKI MURAKAMI, ERNEST HEMINGWAY, OCTAVIO PAZ, JOSÉ SARAMAGO, JORGE AMADO, ENTRE OTROS.
15. TUS POETAS FAVORITOS: FEDERICO GARCÍA LORCA, FERNANDO PESSOA, OCTAVIO PAZ, CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, ELIZABETH BISHOP, RUBÉN DARIO, WALTER WHITMAN, RUMI.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: HONESTAMENTE, NO CONOZCO LO SUFICIENTE.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: HONESTAMENTE, NO CONOZCO SUFICIENTE.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: ANTONIO CARLOS JOBIM, GUINGA, WAYNE SHORTER, EGBERTO GISMONTI, MARÍA SCHNIDER, ENTRE OTROS.
19. TU PINTOR FAVORITO: EGON SCHIELE.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GRANDES FAROS, PENSADORES, GUÍAS,
ETCÉTERA.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: GRANDES FAROS, PENSADORES, GUÍAS,
ETCÉTERA.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SOFÍA Y JOSHUA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: ARÁCNIDOS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: AQUELLOS QUE EN LUGAR DE ELEVAR LA EXPERIENCIA HUMANA LA HAN ANIQUILADO EN ARAS DEL PODER, COMO LOS DICTADORES Y SEUDOLIBERADORES.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: SOLO AQUEL QUE DIGNIFICA A UN PUEBLO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: AQUELLA QUE BENEFICIA AL PUEBLO Y A LA EDUCACIÓN.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: DANZA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ENTUSIASTA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: AQUELLA QUE COMETERÍA POR ALGUIEN ABIERTO A APRENDER Y EXPERIMENTAR.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN PAZ CONMIGO Y CON EL MUNDO.
31. TU LEMA FAVORITO: ESTE MOMENTO PRESENTE ES TODO LO QUE EXISTE.
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