Ernerstina Godoy asegura que la FGJ de la CDMX no realiza espionaje político

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México FGJ-CDMX, Ernestina Godoy Ramos, descartó que la dependencia que representa realice algún tipo de espionaje político, por lo que adelantó que ya hay una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable del delito de falsificación de documentos tras la publicación realizada por el diario The New York Times.

“Primero quiero ser muy enfática, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político, somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos”, enfatizó.

Ernestina Godoy explica el caso de la falsificación Foto: Especial

Sigue leyendo: Personal de la FGJ CDMX acude a Guerrero en apoyo a la Fiscalía del estado, luego del huracán "Otis"

Ernestina Godoy ha ofrecido una FGJ CDMX más cercana a la gente y con protocolos más estrictos

Ante ello, señaló que lo publicado por The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la dependencia.

“El consecutivo de la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. Son falsos, ni más ni menos, son documentos apócrifos”, sostuvo.

Es así que anunció que ya hay una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable de la falsificación de los documentos con sellos y firmas de la Fiscalía; sin embargo, descartó que hasta el momento el medio o los implicados sean los causantes, aunque insistió en que algunos de los personajes involucrados buscan sembrar una mentira para evadir la verdad sobre los casos en los que están inmiscuidos, tal como el de la corrupción inmobiliaria.

Consultaron a la FGJ sobre un reportaje

La Fiscal afirmó que la dependencia sí fue consultada sobre el reportaje que salió a la luz este jueves; no obstante, afirmó que el organismo proporcionó al medio las pruebas de la falta de registro de dichos documentos, argumentos que fueron omitidos por la publicación.

“Todo lo anterior fue aclarado oportunamente al diario, pero decidió omitir información que era fundamental para sus propios lectores”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que dichas acusaciones habían salido a la luz en el mes de marzo, cuando Santiago Taboada y Alexandra Rojo de la Vega, solicitaron a la Fiscalía no rastrear sus teléfonos; no obstante, la dependencia argumentó no realizar dicho ejercicio con ninguno de los personajes.

Godoy Ramos, aseguró que sí es posible lograr un acuerdo con la Fiscalía para realizar espionaje; sin embargo, se autoriza por un máximo de 180 días en caso de que la integridad física de una persona se encuentre en riesgo.

Todo ello bajo la supervisión de un juez de control competente y bajo la normativa legal de la dependencia.

Por ello, invitó a la ciudadanía a no caer en mentiras y pidió sumar esfuerzos para luchar contra la corrupción.

DRV