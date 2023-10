El Chopo celebra aniversario y nombramiento como Patrimonio de la CDMX

Lo que inició como un espacio donde se intercambiaban música se convirtió en un foro abierto de contracultura; el Tianguis del Chopo que recién fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México celebra 43 años de vida.

“Se dice que aquella persona que no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México, yo digo que el que no conoce El Chopo no conoce la Ciudad de México; el trabajo de los compañeros y la gente que viene a comprar consolidaron al tianguis, por eso somos un lugar único en el mundo”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, Antonio Pantoja, uno de los fundadores de este tianguis.

Su historia inició el cuatro de octubre de 1980 al interior del Museo Universitario del Chopo, con 15 mesas y cientos de discos, la gente llegó a intercambiar música, principalmente rock; posteriormente, el espacio tuvo que ocupar la calle y vagar por distintas zonas de la capital hasta encontrar su hogar en la calle Juan Aldama, en la colonia Buenavista.

“Aquí inició Café Tacvba pero han estado bandas internacionales como Los Fabulosos Cadillacs, Ska-P de España, Los Héroes del Silencio, Julieta Venegas, El Tri, esto es un icono del mundo”, comentó Felipe Victoriano, representante del Comité del Tianguis del Chopo.

El pasado 22 de septiembre el gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto en la Gaceta Oficial para declarar al Tianguis del Chopo, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital; Jorge Muciño, Director General de Gestión Institucional y Cooperación Cultural, de la CDMX, explicó en entrevista que con esta designación “El Chopo” será protegido ante la gentrificación que vive esa zona de la capital.

“El patrimonio cultural se ve enfrentado a retos diversos que tiene que ver con procesos de urbanización, no es un riesgo inminente pero sí es un mecanismo de protección, no podemos tratar a “El Chopo” como un tianguis más sino darle su carácter cultural”, afirmó el funcionario.

Entre los pasillos de este mítico espacio abundan las historias como el día en que la cantante Sinéad O’Connor aprovechó una presentación que tuvo en México con Peter Gabriel para visitar el tianguis, Felipe Victoriano asegura que fue aquí donde la artista logró encontrar un video de un concierto en el que ella participó en el homenaje a Bob Dylan en 1992.

“Este momento es importante para que los jóvenes se integren y no dejen morir el tianguis”, finalizó Antonio Pantoja.

Por Arturo Vega Vivanco

