Adrián Rubalcava deja la alcaldía Cuajimalpa con resultados en seguridad

Desde su llegada a Cuajimalpa de Morelos, el Lic. Adrián Rubalcava Suárez recibió una de las solicitudes más constantes por parte de la ciudadanía: vivir en un lugar seguro y sentirse resguardada.

Recordemos que cuando esto sucedió en la demarcación, solamente se contaba con 80 policías y cuatro patrullas, por lo que era urgente cambiar esta dinámica de trabajo y se decidió hacer una redistribución del ejercicio presupuestal que logrará dar un golpe de timón para atender el clamor de la comunidad.

Por ello, fue posible invertir más de 52 millones de pesos para contratar a más policías: ahora se cuenta con mil, incrementar el número de patrullas: ya son 420 vehículos al servicio de nuestros vecinos, se realizó la instalación de torres tácticas, 17 puntos de revisión en las zonas limítrofes de la alcaldía, diferentes operativos como el de “Acompañamiento Bancario”, “Comercio Seguro”, “Red Fiesta Segura”, “Acompañamiento a la mujer”, así como la supervisión y revisión de motocicletas, sin dejar fuera la instalación de un sistema de monitoreo de drones que vigila las calles de Cuajimalpa las 24 horas.

Cabe mencionar que en el tenor de resguardar a los policías, se equiparon con 600 kits de videovigilancia que monitorean su labor y ubicación las 24 horas del día, pues esta forma de trabajo no solo sirve para cuidarlos a ellos, sino también a la ciudadanía.

Este tipo de acciones se han traducido en que Cuajimalpa sea una de las alcaldías más seguras a nivel nacional, de acuerdo a la evaluación de la percepción de seguridad que realizó el INEGI. También es muy importante informar que si se habla de incidencia delictiva, nuestra entidad es la más segura de la Ciudad de México, ya que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí se presentan el menor número de delitos por cada 100 mil habitantes, gracias al trabajo coordinado con el gobierno capitalino que se ha realizado durante 12 años y que también ha brindado un desarrollo importante en la demarcación.

A partir de la creación de la Constitución de la CDMX, se impulsó la participación de las alcaldías en materia de seguridad, por lo que Rubalcava Suárez siempre mantuvo la visión de un trabajo conciliatorio y de coordinación sin importar los tintes partidistas poniendo como prioridad a la ciudadanía para construir una sociedad que obtenga los mejores resultados y pueda gozar de una mejor calidad de vida.

“En este momento, las alcaldías y el gobierno de la Ciudad tienen facultades para trabajar en materia de seguridad y este resultado no podría ser posible si no hubiera una buena coordinación. Sería muy injusto de mi parte no reconocer que con Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y actualmente Martí Batres, hemos logrado buenos resultados que se reflejan en una alcaldía en la que los delitos de alto impacto suceden muy por debajo de la media nacional” reiteró.