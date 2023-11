Conmemoran el primer día internacional de los cuidados y el apoyo

El 24 de julio de este año, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó que cada 29 de octubre se conmemore el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, con el objetivo de visibilizar este trabajo que es realizado principalmente por mujeres.

“Los cuidados son todas las actividades que realizamos los seres humanos para mantenernos con vida… son aquellas acciones y prácticas que tiene que ver con eso que llamamos ‘sostener la vida’”, explica la maestra Marta Ferreyra Beltrán, directora general de Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Por décadas, el trabajo de cuidados en el hogar (principalmente el no remunerado), ha recaído en el sector femenino, esto debido a que “En el orden social en el que vivimos, a las mujeres se les atribuyen características que en relación a las de los hombres, se simbolizan como inferiores. Se suele considerar propio de las mujeres el ámbito doméstico”, señala la maestra en Estudios Políticos por la UNAM.

En el caso de México, esto se vio reflejado en la Primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, la cual arrojó que 75.1 por ciento de las personas que realizan actividades de cuidados son mujeres, quienes dedican casi 40 horas a la semana a esta tarea.

“Pensemos en lo que esa carga significa, como eso multiplica la saturación de las jornadas de las mujeres, pone en tensión sus posibilidades de hacer otras cosas”, enfatiza Ferreyra Beltrán, pues el delegar los cuidados a mujeres y niñas representa “un obstáculo para su desarrollo, para su libertad”, ya que, muchas de ellas “son obligadas a dejar la escuela para atender y apoyar a las otras mujeres de la familia en las labores del hogar y de cuidados”.

De acuerdo con la experta, las mujeres mexicanas realizan alrededor de dos mil millones de horas de trabajo no remunerado a la semana, tema que no sólo impacta a nivel social y cultura, sino también en lo económico, pues “en 2019, el INEGI (a través de la Cuenta Satélite de Uso del Tiempo) calculó el valor económico de los trabajos del hogar y de cuidados (no remunerado) en 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Lo que significa una cifra mayor que toda la industria manufacturera del país”.

Este 29 de octubre, a nivel mundial, se conmemoró el primer Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que “es el resultado de un trabajo colectivo global. Muchas mujeres, muchas organizaciones y muchos debates han sido necesarios para llegar a este punto”, señala Ferreyra Beltrán sobre este tema que ha llegado al rubro legislativo, basta recordar que en 2019, un grupo de diputadas presentó una iniciativa para la reforma de los artículos 4 y 73 de la Constitución mexicana, la cual fue aprobada y estableció “que los cuidados deben ser considerados un derecho”, además de establecer “la necesidad de crear un Sistema Nacional de Cuidados y una Ley General para ellos”.

“Asimismo, en 2020, un grupo de Senadoras encabezado por la senadora Malu Micher Camarena presentó la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, que está en espera de su discusión para ser revisada en Diputados”, recuerda la maestra.

A pesar de los avances, en el tema de cuidados, aún quedan retos por superar. “En primer lugar el reto ha sido saber con qué contamos. Responder a la pregunta ¿hay servicios de cuidados en México? Pues sí, los hay. Están fragmentados, no son suficientes, están mal distribuidos, pero los hay. El mapa de cuidados que lanzamos desde INMUJERES con la colaboración de ONU Mujeres, INEGI y el Colegio de México, nos ha permitido saber que en el país hay más de 90 mil servicios de cuidados. Nos ha permitido saber dónde están. Cómo se llaman. Y a las usuarias les ayuda a saber cómo llegar a ellos”, reconoce.

Y enfatiza: “Tenemos que organizar a quienes tienen parte de responsabilidad en la materia. Este es un asunto de corresponsabilidades. Aquí hay cuatro actores que deben redistribuirse esa carga: el Estado, principal garante de la atención, la iniciativa privada, la comunidad y las familias. Es fundamental que cada una de estas cuatro instancias sepamos qué parte nos toca hacer. Las mujeres y niñas del país no pueden seguir respondiendo solas a esta que es una responsabilidad común. En el mejor sentido de la palabra”.

*29 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LOS CUIDADOS Y EL APOYO.

*24 DE JULIO DE 2023, FECHA EN QUE LA ONU PROCLAMA ESTE DÍA.

*13 PAÍSES PRESENTARON LA PROPUESTA PARA CONMEMORAR ESTE DÍA.

A NIVEL MUNDIAL

*76.2% DE TODO EL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO, ES REALIZADO POR ELLAS.

*3.2 VECES MÁS DE TIEMPO INVIERTEN LAS MUJERES A ESTA LABOR.

DE ACUERDO CON LA ENASIC (MÉXICO)

58.3 MILLONES APROXI., DE PERSONAS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR CUIDADOS EN EL HOGAR, HAY EN MÉXICO

64.5% DE ESTOS MEXICANOS SON CUIDADOS POR UNA PERSONA DE SU HOGAR O DE OTRO HOGAR.

31.7 MILLONES DE PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS, CUIDARON A ALGÚN INTEGRANTE DE SU FAMILIA EN 2022.

37.9 HORAS A LA SEMANA DEDICAN LAS MUJERES A LABORES DE CUIDADOS.

25.6 HORAS POR SEMANA BRINDAN LOS HOMBRES A ESTA LABOR.

