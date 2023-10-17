Cuestionario de Proust, respuestas de la soprano Irasema Terrazas

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: MI ENTREGA EN LO QUE HAGO.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA INTUICIÓN.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD, EL RESPETO, LA PRESENCIA (ENTIÉNDASE COMO SEGUIMIENTO EN SUS ACTOS).
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO TENER CON QUÉ HACER EL DESAYUNO.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: HACER MÚSICA Y TEATRO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: EL EQUILIBRIO INTERIOR.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO VER CRECER A MI HIJO.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ALGUIEN DEDICADO A LA ESCRITURA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN DONDE VIVO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CARNE TÁRTARA, CHILE EN NOGADA, POLVORONES. AGUA Y VINO TINTO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL Y VERDE AGUA. CASABLANCAS Y ROSAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JORGE LUIS BORGES, WAJDI MOUAWAD, ITALO CALVINO, HARUKI MURAKAMI.
15. TUS POETAS FAVORITOS: VICENTE HUIDOBRO, RABINDRANATH TAGORE, JORGE LUIS BORGES, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: OBI WAN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHANN SEBASTIAN BACH.
19. TU PINTOR FAVORITO: PAUL CEZANNE.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: NO CREO EN HÉROES TOTALES; EN TODO CASO, MIS HÉROES SON PACIFISTAS -TANTO HOMBRES COMO MUJERES-: MANDELA, MENCHÚ, GANDHI. A VECES, CADA PERSONA ES HÉROE DE SU PROPIA HISTORIA, CON MEZCLA DE CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS O NO. SI NOS REFERIMOS A AQUELLOS QUE MUESTRAN VALENTÍA EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS: MARÍA PITA Y JUANA DE ARCO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: VER ANTERIOR.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: EL DE MI HIJO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS ARAÑAS. LAS VÍBORAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: ALGUNOS DE LA POLÍTICA MEXICANA.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO LOS ADMIRO, ME ASOMBRAN Y RESPETO LA ESTRATEGIA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: LOS DONES DEL POLÍGLOTA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA AGUDEZA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA LA FALTA DE VISIÓN COMPLETA DE LOS HECHOS; ESTO CAUSA LA MAYORÍA DE LOS MALENTENDIDOS.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: RÁPIDAMENTE.
31. TU LEMA FAVORITO: QUI AMAT MUSICA AMAT VITA.
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