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Cuestionario de Proust, respuestas de la soprano Irasema Terrazas

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: Especial

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: MI ENTREGA EN LO QUE HAGO. 

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA INTUICIÓN. 

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD, EL RESPETO, LA PRESENCIA (ENTIÉNDASE COMO SEGUIMIENTO EN SUS ACTOS).

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS. 

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD. 

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO TENER CON QUÉ HACER EL DESAYUNO. 

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: HACER MÚSICA Y TEATRO. 

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: EL EQUILIBRIO INTERIOR. 

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO VER CRECER A MI HIJO. 

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ALGUIEN DEDICADO A LA ESCRITURA. 

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN DONDE VIVO. 

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CARNE TÁRTARA, CHILE EN NOGADA, POLVORONES. AGUA Y VINO TINTO. 

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL Y VERDE AGUA. CASABLANCAS Y ROSAS. 

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JORGE LUIS BORGES, WAJDI MOUAWAD, ITALO CALVINO, HARUKI MURAKAMI. 

15. TUS POETAS FAVORITOS: VICENTE HUIDOBRO, RABINDRANATH TAGORE, JORGE LUIS BORGES, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: OBI WAN. 

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA. 

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHANN SEBASTIAN BACH. 

19. TU PINTOR FAVORITO: PAUL CEZANNE. 

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: NO CREO EN HÉROES TOTALES; EN TODO CASO, MIS HÉROES SON PACIFISTAS -TANTO HOMBRES COMO MUJERES-: MANDELA, MENCHÚ, GANDHI. A VECES, CADA PERSONA ES HÉROE DE SU PROPIA HISTORIA, CON MEZCLA DE CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS O NO. SI NOS REFERIMOS A AQUELLOS QUE MUESTRAN VALENTÍA EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS: MARÍA PITA Y JUANA DE ARCO. 

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: VER ANTERIOR. 

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: EL DE MI HIJO. 

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS ARAÑAS. LAS VÍBORAS. 

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: ALGUNOS DE LA POLÍTICA MEXICANA. 

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO LOS ADMIRO, ME ASOMBRAN Y RESPETO LA ESTRATEGIA. 

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. 

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: LOS DONES DEL POLÍGLOTA. 

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA AGUDEZA. 

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA LA FALTA DE VISIÓN COMPLETA DE LOS HECHOS; ESTO CAUSA LA MAYORÍA DE LOS MALENTENDIDOS. 

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: RÁPIDAMENTE. 

31. TU LEMA FAVORITO: QUI AMAT MUSICA AMAT VITA.

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