¿Sam’s Club aumentará el precio de sus membresías en 2025? Esto es lo que se sabe

Con el inicio del 2025, cientos de socios de Sam’s Club comenzaron a cuestionarse si la reconocida cadena de supermercados hará ajustes en el precio de sus membresías, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial que circula en torno a este tema, además, te diremos cuáles son los beneficios que se ofrece en cada una de ellas.

Hasta el corte de esta redacción, Sam’s Club no ha emitido información oficial referente a un aumento en el precio de sus membresías en 2025, lo que significa que sus tarifas se mantendrán tal y como cerraron en el 2024, no obstante, es importante mencionar que, la reconocida cadena recurrentemente ofrece descuentos para socios nuevos o renovaciones, por lo que se sugiere mantenerse atento a estas promociones que te permitirán ahorrar una buena cantidad de dinero.

Para poder comprar en Sam's Club se necesita tener una membresía. Foto: FB: samsclub

¿Cuáles son las membresías que tiene Sam’s Club y sus beneficios?

Actualmente, Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías distintos, las cuales, al adquirirlas tienen una vigencia de un año y ofrecen una membresía complementaria sin costo adicional, a continuación, te decimos cuáles son los costos y los beneficios que ofrecen:

Membresía Clásica (600 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o Scan & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 250 pesos, productos de calidad Member’s Mark.

Membresía Benefits (700 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 325 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes.

Las membresías de Sam's Club tienen vigencia de un año. Foto: revistasociosams.com

Membresía Plus: (mil 200 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 550 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes, envíos gratis ilimitados para socios plus durante todo el año en pedidos de 999 pesos o más, 2 por ciento de recompensa en cada compra.

Es importante señalar que la membresía Clásica solamente se puede solicitar de forma presencial en alguna sucursal de Sam’s Club, mientras que la Benefits y Plus se pueden tramitar en línea a través del portal oficial de la marca.

