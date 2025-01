Si tienes pensado en unirte a la red de socios de Sam’s Club y Costco entonces esta nota te puede resultar de mucha utilidad pues resulta que en esta ocasión te diremos cuál es el costo de las distintas membresías que tienen disponibles, así como los beneficios que ofrecen para que de esta manera puedas elegir de la mejor manera a qué cadena de supermercados deseas afiliarte.

Como bien se sabe, tanto en Sam’s Club como en Costco se utiliza un sistema de membresías para poder realizar compras en las distintas sucursales de ambas cadenas, además, es necesario señalar que entre los principales beneficios que ofrecen destaca el poder adquirir productos exclusivos y presentaciones que no se pueden encontrar en otros puntos de venta, además, ambas marcas ofrecen acceso a servicios adicionales y a un sistema de recompensas por cada compra.

Sam's Club y Costco operan con un sistema de membresías. Foto: Pixabay

¿Cuánto cuestan las membresías de Sam’s Club y Costco en este 2025 y cuáles son sus beneficios?

Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías

Actualmente, Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías distintos, las cuales, al adquirirlas tienen una vigencia de un año y ofrecen una membresía complementaria sin costo adicional, a continuación, te decimos cuáles son los costos y los beneficios que ofrecen:

Membresía Clásica (600 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o Scan & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 250 pesos, productos de calidad Member’s Mark.

Sam's Club tiene presencia en todo México. Foto: www.samsclub.com.mx

Membresía Benefits (700 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 325 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes.

Membresía Plus: (1,200 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 550 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes, envíos gratis ilimitados para socios plus durante todo el año en pedidos de 999 pesos o más, 2 por ciento de recompensa en cada compra.

Estas son las membresías que Costco tiene disponibles

Costco ofrece distintos tipos de membresías para sus socios, la membresía dorada es la sugerida para personas sin actividad empresarial, mientras que la membresía de negocio es la sugerida para personas con actividad empresarial que requieran facturar sus compras, además, para ambas membresías existe una opción “Ejecutiva”, la cual, ofrece beneficios extra a los socios como el 2% de recompensa sobre el total anual de tus compras sin impuestos.

Membresía Dorada: 600 pesos de anualidad

Membresía Dorada Ejecutiva: Mil 200 pesos de anualidad

Membresía Negocio: 600 pesos de anualidad

Membresía Negocio Ejecutiva: Mil 200 pesos de anualidad.

Costco ofrece cuatro distintos tipos de membresías. Foto: www.costco.com

Entre los beneficios que tienen los socios de Costco son examen de la vista profesional sin costo, limpieza de lentes y ajuste de armazón sin costo, examen de audiometría sin costo, mantenimiento preventivo de auxiliares auditivos, compra en línea, recoge en tienda, productos exclusivos en tienda.

