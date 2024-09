Pensión Bienestar: ¿Cuándo llega el siguiente pago para los adultos mayores?

Apenas el pasado 21 de septiembre concluyeron los pagos del bimestre septiembre-octubre de la Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores que brinda el Gobierno Federal, así como para Personas con Discapacidad y para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; sin embargo, es posible que muchos se pregunten cuándo será el último depósito de este año, así que aquí te compartimos todos los detalles.

Los depósitos se realizan a tu tarjeta del Banco del Bienestar, con la que además puedes hacer tus pagos en diversos establecimientos, así que no requieres retirar tu dinero. Si aún no has revisado tu cuenta, recuerda que puedes hacerlo llamando a la Línea del Bienestar 800 639 42 64 o checando directamente desde tu aplicación en tu celular. El calendario del bimestre septiembre-octubre estuvo organizado de la siguiente manera:

A-Lunes 2; B - Martes 3; C- Miércoles y jueves 4 y 5; D, E, F- viernes 6; G- Miércoles 7 y lunes 9; H- Martes 10; I, J, K- Miércoles 11; L- Jueves 12; M- Viernes 13; N, Ñ,O, P,Q- Sábado 14; R-miércoles 18; S- jueves 19; T, U-V- sábado 20 y W, X, Y, Z- Jueves 21

El siguiente pago podría realizarse los primeros días de noviembre. Foto: Especial

¿Cuándo llega el siguiente pago para los adultos mayores?

De acuerdo con información del Gobierno de México actualmente 12 millones 231 mil 625 derechohabientes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y es posible, tal como ha ocurrió en el bimestre anterior y el año pasado, que el próximo depósito se realice en los primeros días de noviembre; sin embargo, aún no se ha confirmado esa información por parte de la Secretaría de Bienestar.

¿Qué hacer si no me depositaron mi pensión del Bienestar?

Si ya cuentas con la tarjeta de Bienestar, pero no has recibido tu pago de septiembre-octubre, debes verificar que el plástico haya sido activado. Para constatar que así fue, debes llamar al teléfono 800 6394 264, donde debes dar algunos datos personales como tu CURP y número de tarjeta.

Si a pesar de que tu tarjeta ya está activa y aúna así no te haya llegado el depósito, también llama al mismo teléfono para dar solución a tu caso.

Sigue leyendo:

Sheinbaum descarta romper relaciones con España

AMLO sobre carta de Sheinbaum a España: "La presidenta tiene toda la razón y ojalá ellos rectifiquen"