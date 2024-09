Este es el banco que te cobra más por una transferencia bancaria

Las transferencias bancarias con cada vez más populares (y necesarias) en la vida diaria, desde un depósito hacia una institución hasta para pagar unos tacos en la esquina, ¿pero sabes cuál es el banco que te cobra más por enviar dinero hacia otro? Aquí te decimos.

Es importante que sepas que la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) detectó una nueva modalidad de fraude vía "SPEI", cuyo modus operandi son las transferencias "fantasma", pues se realizan a través de anuncios supuestamente de empresas conocidas, en los que se ofrecen en venta vehículos, obras de arte u otro tipo de artículos a precios muy bajos.

Por eso, antes de realizar el envío de dinero de una oferta "jugosa" es mejor que preguntes primero directamente a la empresa o compañía si en efecto son los que realizan la venta. Así que mucho cuidado con depositar a cuentas desconocidas, sólo por anuncios de Internet.

Transferencias bancarias, ¿cuánto pagas por enviar dinero?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que los costos que aplican 11 bancos para realizar transferencias a través de banca por internet y banca móvil. Para realizar transferencias a través de la banca por internet, el mismo día (SPEI) los bancos cobran:

Banco Azteca $0.00

$0.00 Santander $0.00

Banregio de $0.00 a $3.00

BBVA $5.00

$5.00 Scotiabank $5.00

Banco del Bajío $7.50.

Respecto a realizar transferencias a través de la banca por internet, al día siguiente (CECOBAN), se puede observar que:

Banco Azteca $0.00

Santander $0.00

Inbursa $0.00

Bancoppel $0.00

Citibanamex $3.00

BBVA $3.00

Banco del Bajío $3.00

Aunque el cuadro muestra la leyenda “No Aplica”, no quiere decir que las instituciones no ofrecen transferencias por banca móvil, al contrario, ofrecen el servicio, pero no lo consideran para cobro de comisión.

Finalmente, para las transferencias por banca móvil el mismo día (SPEI), se aprecia que cobran:

Banco Azteca $0.00

Santander $0.00

BBVA $0.00

Scotiabank $0.00

