José Medina Mora: reforma al Poder Judicial aumenta incertidumbre jurídica de invertir en el país

José Medina Mora, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), sostuvo que la reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre jurídica de invertir en el país en entrevista con "A la 1" con Salvador García Soto en El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Esto al hablar sobre la sobrerrepresentación en el Congreso y las 18 reformas Constitucionales que Morena desea aprobar, entre ellas la reforma al Poder Judicial, detalló que "el hecho de que se elija por voto popular a jueces, magistrados y ministros, esto aumenta la incertidumbre jurídica para invertir en nuestro país y de ahí surge nuestra preocupación"

"Lo que nos dicen varias empresas internacionales interesadas en invertir en México es que por el simple hecho de que se discuta la elección de jueces, magistrados y ministros aumenta esa incertidumbre y han detenido proyectos de inversión, incluso han cancelado", sostuvo José Medina Mora.

José Medina Mora aseguró que se mantendrán muy atentos de la decisión que tomen los 11 consejeros del INE

El presidente de la COPARMEX argumentó que esto se puede ver en las cifras de inversión extranjera directa, dijo que se acaba de publicar, 31 mil millones de dólares y que es una cifra muy importante pero que el 97.5% es reinversión de utilidades, precisó que hay sólo 2.5% de nuevas inversiones, que esas son las que están detenidas y señaló que esa es la preocupación.

Comentó que si se revisan las demás reformas propuestas "no habría órganos autónomos, no tendríamos el INAI, no tendríamos Comisión Federal de Competencia Económica, no tendríamos el INE como lo conocemos, nos parece que no es el desarrollo del país que todos queremos".

José Medina Mora aseguró que se mantendrán muy atentos de la decisión que tomen los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral y eventualmente ante una impugnación la próxima semana de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral "nos parece que hay elementos en este artículo 54 de la Constitución que pueden llevar a la distribución de los diputados plurinominales que permita que siga avanzando la democracia".