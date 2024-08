¿Cómo evitar los fraudes en las compras por internet? Un experto te explica

Cada vez son más comunes entre las personas las compras por internet. Ya sea en una aplicación, un sitio e incluso en redes sociales, esta tendencia está avanzando cada vez más en todo el mundo.

Sin embargo, con nuevas formas de comercio también llegan, por desgracia, nuevas formas de fraude. Desde el phishing hasta la clonación y el robo de identidad, existen numerosos riesgos en las compras por internet que, sin embargo, también puedes evitar.

“Cuando hablamos de fraude en los pagos, el punto de alerta yo diría que son los cargos no reconocidos, también conocidos como contracargo, porque tenemos la visión del consumidor y la visión de la empresa.

“El contracargo es cuando un consumidor no reconoce una transacción que está en su estado de cuenta. Habla con el banco y contesta la transacción diciendo que el consumidor no la reconoce. Ahí el comercio y la banca deben devolver el monto de la transacción original. Cuando el consumidor ve algo que no reconoce y necesita hacer un reclamo, eso también trae una desconfianza”, señala, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Fabricio Moreno, country manager de la plataforma Adyen.

Fraudes y desconfianza

Aunque por lo regular las transacciones por internet son relativamente seguras, basta una mala experiencia para pensarse dos veces intentar nuevamente confiar en lo que vemos en las redes.

“El usuario empieza a cuestionar un poco la percepción de seguridad en las compras por internet. Y cuando hablamos de la otra parte del fraude, el fraude va mucho más allá de los pagos, del momento del pago.

Los estafadores suelen aprovecharse de la buena fe de las personas. Foto: Pexels

“Hay muchos fraudes que pasan cuando entras en una red social o entras en una encuesta en Google con un buscador y ahí te mandan una oferta, dicen que debes pagar en efectivo. Entonces, vas a alguna tienda de conveniencia o vas a una farmacia para pagar. Y ahí pagas y en realidad no existe este comercio”, argumenta Moreno.

Por lo regular, las personas mayores son las que caen más fácilmente en este tipo de engaños, por lo que Moreno aconseja acercarse a ellas para ayudarles en las transacciones que se deban hacer por internet.

¿Qué es lo que no debo hacer al comprar por internet?

Fabricio Moreno te da sus tips para evitar caer en los fraudes por internet: