Maestra describe cómo fue presa de fraude cibernético; pide ayuda para pagar deuda de 100 mil pesos

Hace un par de días, la maestra Claudia Patricia compartió a través de sus redes sociales la estafa cibernética de la que fue víctima. Describió que a pesar de que ella no suele contestar llamadas o mensajes de números desconocidos porque sabe que son de "gente mala", cayó en una trampa que la llevó a perder casi 100 mil pesos.

Todo comenzó el jueves 21 de marzo, cuando recibió un mensaje en el que se referían a ella con mucha confianza: "hola, quería ver si no querías trabajar para tener un dinero extra, para tener un ingreso extra", lo cual la animó a aceptar la "oferta", que consistía en realizar capturas de pantalla a diferentes ligas que le enviarían por Instagram.

"Dije, total, voy a ver qué pasa, mientras no me pidan datos que no debo de dar, no hay problema", expresó.

Para ello, le pidieron una cuenta en la que le harían los depósitos por llevar a cabo esa actividad y le pidieron seguir una página y tomar captura de pantalla para que ella "comprobara" que todo era serio, así que ella tomó la captura y de inmediato le enviaron 50 pesos, y esto fue sólo el inicio de su pesadilla. Posteriormente, le indicaron que debía tomar capturas de otras páginas que le enviarían de influencers y blogueros.

A la docente le tocaría realizar capturas de video y enviarlas vía Telegram y a cambio recibiría 20 pesos, así en su primer día obtuvo alrededor de 400 pesos, por lo que se entusiasmó, pero después de tres días de emprender esas tareas, le dieron otras instrucciones: depositar mil pesos para ganar más dinero; sin embargo, las cantidades fueron incrementándose.

Esto la llevó a entrar a otras dinámicas hasta que le indicaron que se había equivocado en el código para sacar el dinero, y fue ahí cuando le propusieron depositar 25 mil pesos y luego 50 mil pesos, que por cierto pidió al banco, y a cambio también recibiría una ganancia, pero no fue así y esto la llevó a perder cerca de 100 mil pesos. Por lo anterior, la maestra pidió ayuda en su cuenta de Facebook para poder pagar la deuda que adquirió con desconocidos.

"Lo platico por esto, porque yo no quiero que cada uno de ustedes les pase, te venden las cosas muy bonito, y a veces cuando tú tienes alguna necesidad económica obviamente, tú caes", manifestó.

Al respecto, los usuarios de internet compartieron varios mensajes: "Todos podemos cometer errores, claudia animo, pero no abran los link son jakeos", "Hay amiga todo va salir bien entre todos te vamos apoyar con un poquito cada quien verás que si se puede", "Ay Mija te la fueron poniendo bonito pura gente vividora todos cometemos errores más cuando estamos ocupando dinero se nos asé fácil", "Hola Claudia! Si no fuera por que te conozco pensaría que eres una vividora. Pero te conozco y se que no te atreverías a inventar esa larga historia".