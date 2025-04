Banxico superó choque inflacionario provocado por la pandemia y la guerra en Ucrania

Al comparecer en la Comisión de Hacienda del Senado, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que quedó atrás el episodio inflacionario por la guerra en Ucrania y la pandemia, y ahora el país enfrenta los choques severos y los retos por las decisiones de Estados Unidos.

En la reunión, expuso que la economía mexicana es flexible y tal como se ha observado en el pasado, tiene la capacidad de ajustarse ante choques severos.

Afirmó que según los resultados de las pruebas de estrés que semestralmente realiza Banxico, no se prevé que circunstancias hipotéticas adversas asociadas con los principales riesgos financieros, previstos en la coyuntura actual, pudieran tener en peligro la solvencia del sistema bancario mexicano durante un horizonte de hasta tres años hacia adelante.

Sin embargo, Banxico sí prevé que el aumento en los costos del comercio exterior se asocia a un menor intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, y por tanto a menores perspectivas de crecimiento para la economía global, por lo que esta desaceleración podría afectar los ingresos de las empresas y su capacidad para cumplir con obligaciones crediticias.

“Existe el riesgo de que los aranceles terminen incrementando el riesgo de incumplimiento a nivel doméstico, sin embargo, me gustaría destacar que la magnitud de la exposición actual de la banca sugiere que en principio este riesgo no es de carácter sistémico, por lo que de materializarse no afectaría a la estabilidad financiera en México”, afirmó.