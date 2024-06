Citibanamex: esta es la comisión que te cobra por no tener dinero en tu cuenta

Si eres cliente de Citibanamex debes saber que dicha entidad financiera puede aplicarte el cobro de una comisión en caso de que no tengas saldo en tu cuenta, así como por exceder el número de retiros disponibles en cajeros, por lo que en esta nota te diremos lo que hay que saber al respecto para que puedas cuidar tu dinero.

De acuerdo con la última actualización de Citibanamex en torno a las comisiones aplicables a los distintos productos financieros que ofrece, la cual se emitió en mayo de 2024, a los clientes de MiCuenta Citibanamex que no reciban depósitos de nómina se les aplicará el cobro de una comisión en caso de que no se cubra el saldo promedio mensual requerido, el cual, asciende a los 4 mil pesos, asimismo, se señala que dicha comisión no podrá exceder del monto que resulte menor de la diferencia entre el saldo promedio mínimo requerido y el saldo promedio observado y el importe de la comisión.

Cabe mencionar que, Citibanamex también señaló que en el caso de los clientes que no reciban depósitos de nómina, se les cobrará una renta mensual, la cual, se puede exentar en función de los retiros de efectivo en cajeros automáticos, así como las transaccionalidad en Citibanamex Móvil o BancaNet durante el periodo de corte mensual correspondiente y de acuerdo con las siguientes condiciones:

Exención de cobro al realizar de 1 a 4 retiros y una transacción desde MiCuenta en Citibanamex Móvil o BancaNet.

Se cobrarán 50 pesos al realizar entre 0 y 4 retiros y no cumplir con una transacción desde MiCuenta en Citibanamex Móvil o BancaNet

Se cobrarán 50 pesos al realizar entre 5 y 8 retiros

Se cobrará la comisión completa de 70 pesos al realizar 9 o más retiros.

¿Qué pasará con los clientes de Citibanamex tras su división?

A principios de mayo Citibanamex anunció que ya inició formalmente su división para dar paso a la creación de Citi Bank México y Banamex, por lo que los clientes dela referida entidad bancaria se han mostrado inquietos por saber qué va a pasar con sus cuentas, sin embargo, se informó que esta separación no implicará ningún cambio significativo o afectación para sus clientes pues los referidos bancos creados ya establecieron a qué sector le seguirán brindando sus servicios.

De acuerdo con lo informado por Citibanamex, tras su división Citi Bank México se encargará de ofrecer sus servicios a clientes institucionales de grandes dimensiones como empresas, inversionistas y otros negocios que operen a nivel mundial.

Por su parte, se informó que Banamex seguirá ofreciendo sus servicios para los segmentos de personas y Banca Empresarial local, lo que significa que retendrá los portafolios de tarjeta de crédito, banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos, pago, entre otros servicios y productos, por lo que, como se dijo antes, este sector no sufrirá ninguna alteración.