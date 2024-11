Pensión ISSSTE: en esta fecha pagan la segunda parte del aguinaldo 2024

El pasado viernes 15 de noviembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó el depósito económico del aguinaldo 2024 a sus pensionados que tienen derecho a recibir esta prestación anual obligatoria de parte del organismo gubernamental.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo los patrones están obligados a dar un aguinaldo, esto es, un depósito económico a sus trabajadores, correspondiente a 15 días de salario, antes del 20 de diciembre de cada año. En el caso de los pensionados del ISSSTE, tienen derecho a cobrar un monto equivalente a 40 días de su pensión.

De tal manera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no esperó hasta la fecha límite de entrega y ya dispersó los recursos económicos del aguinaldo 2024 a sus pensionados. Si aún no has recibido esta prestación anual o tienes duda sobre el pago del aguinaldo puedes comunicarte por las siguientes vías:

Llamada telefónica al número 55 50 62 05 55

Mandar un correo electrónico a las siguientes cuentas: atención@pensiónissste.gob.mx atencioncomercial@pensionissste.gob.mx

¿Cuándo se depositará la segunda parte del aguinaldo 2024 a los pensionados del ISSSTE?

El ISSSTE realiza el pago del aguinaldo a sus pensionados en dos exhibiciones / FOTO: Heraldo de México

Debes saber que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realiza el pago del aguinaldo a sus pensionados en dos partes. El pasado viernes 15 de noviembre se entregó la primera parte, entonces ¿cuándo se entregará la segunda parte del aguinaldo?

De acuerdo con la página oficial del ISSSTE, la segunda parte del aguinaldo 2024 a sus pensionados se hará en los primeros días del mes de enero. Es importante señalar que esta prestación anual obligatoria solamente es otorgada a aquellos pensionados que tienen derecho a recibir este depósito económico.

Según las reglas de operación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado el aguinaldo es para aquellos trabajadores retirados que se encuentran bajo el amparo del Régimen Décimo Transitorio, es decir, los que cotizaron hasta antes del 31 de marzo del 2007.

