Pensión IMSS e ISSSTE: ¿qué jubilados recibirán en ENERO un AUMENTO y cobrarán hasta 16 mil pesos?

Con el inicio del año las personas jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han comenzado a recibir sus primeros pagos correspondientes al presente mes de enero. No obstante, hay algunos casos particulares donde los pensionados podrán ver un incremento en sus pensiones a partir del primer mes del 2025.

Y es que ya está en marcha el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa con la que se busca que los beneficiarios accedan a un aumento del 100 por ciento en sus pagos mensuales mismo que tendrá como tope la cantidad de 16 mil 777 pesos. Es importante aclarar que este incremento solo lo tendrán los trabajadores que empezaron a cotizar bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, además de quienes tengan 65 años o más.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público que permite a las personas trabajadoras vivir una vejez digna, a partir de otorgarles mejores pensiones. Este apoyo es administrado por el Banco de México con el fin de beneficiar a los trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual de los empleados afiliados al IMSS y al ISSSTE.

¿Quiénes pueden acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Estos son los pensionados que verán un aumento de dinero. Foto: cuartoscuro.

De acuerdo con las autoridades, el Fondo de Pensiones para el Bienestar está pensado para los trabajadores que cotizaron en el IMSS desde el 1 de julio de 1997, o en el ISSSTE desde 2007, bajo el régimen de cuentas individuales. Este fondo le permite a los jubilados acceder a una pensión igual al 100 por ciento de su último salario, si era igual o menor a 16 mil 777 pesos.

Cabe mencionar que solo se transferirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de personas de 70 años o más en el caso del IMSS y 75 para el ISSSTE que no tengan una relación laboral vigente y que no hayan cotizado en el último año. Si una persona no está en ese supuesto, su saldo no pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus recursos permanecerán en su Afore y en el Infonavit o Fovissste, según aplique.

¿Cuándo será el primer pago correspondiente a enero de 2025?

Los pagos de los pensionados ya se realizó. Foto: cuartoscuro.

En el caso del IMSS la mayoría de los jubilados ya han recibido el pago correspondiente a su pensión del mes de enero. Reportes en redes sociales sugieren que desde el pasado viernes 2 de enero se empezaron a realizar los depósitos. De igual manera, la dependencia ya compartió el calendario oficial para los pagos correspondientes al resto del año.

Según el ISSSTE, los pensionados recibirán en los primeros días de enero del 2025. Aunque el calendario de pagos oficiales no se ha dado a conocer, algunas personas reportaron que desde el pasado viernes 2 de enero se han estado recibiendo los pagos correspondientes a la pensión. Este primer pago debe estar acompañado de la segunda parte del aguinaldo del año pasado, cuya primera parte se depositó en diciembre de 2024.

