BBVA cierra una de sus sucursales más emblemáticas de la CDMX, esto es lo que se sabe

BBVA acaparó la atención en plataformas digitales durante las últimas horas y esto se debe a que se dio a conocer que la reconocida entidad financiera cerró una de sus sucursales más emblemáticas y concurridas de la Ciudad de México, lo cual, causó molestia e incertidumbre entre sus miles de clientes habituales, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial sobre el cierre de esta famosa sede bancaria.

De acuerdo con los reportes que circulan en redes sociales, el cierre de esta sucursal de BBVA ocurrió de manera prácticamente inesperada pues se refiere que no hubo avisos previos, sin embargo, desde hace algunos días las puertas de la sucursal simplemente ya no volvieron abrir para sus clientes y solo se señaló con distintas cartulinas que dicha sede de BBVA ya no ofrecería servicio, aunque gracias a esta vía se pudo saber que personal del departamento de Sistemas seguía operando en el lugar.

BBVA sorprendió a sus clientes con el cierre de esta sucursal. Foto: bbva.com

¿Cuál es la emblemática sucursal de BBVA que cerró sus puertas?

La emblemática sucursal de BBVA que recientemente cerró sus puertas es la que se ubicaba en el número 338 de Calzada de Guadalupe, C.P. 07800 en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la zona norte de la Ciudad de México y la relevancia de dicha sede bancaria es que se ubicaba frente a Parque Tepeyac, el centro comercial que se ostenta como uno de los más grande de toda Latinoamérica, por lo que diariamente atendía a cientos de clientes.

Cabe señalar que, esta sucursal ofrecía servicio de cajeros y también contaba con oficinas, además, debido a su ubicación, sus clientes la consideraban como una de las más seguras de la zona, es por ello que muchos usuarios lamentaron su repentino cierre.

Esta sucursal de BBVA era sumamente concurrida. Foto: Google Maps

¿Por qué BBVA cerró esta emblemática sucursal en CDMX?

BBVA todavía no emitido información oficial referente al cierre de su sucursal ubicada frente al Parque Tepeyac, por lo que se desconoce si será definitivo o por trabajos de renovación o cualquier otra situación similar, no obstante, se espera que sea en los próximos días cuando se emita información oficial pues, como se dijo antes, esta medida ha provocado afectaciones y molestia entre sus miles de clientes.

BBVA no ha revelado de forma oficial el motivo del cierre de esta emblemática sucursal. Foto: Laura Islas

Por otra parte, es importante mencionar que, los clientes de BBVA que acudían a la referida sucursal tienen la opción de realizar sus transacciones en el área de cajeros ubicada dentro de Parque Tepeyac o si requieren realizar algún otro trámite pueden acudir a la sucursal ubicada en al número 724 de la Calzada de Guadalupe, la cual, se ubica a un par de cuadras de la Basílica de Guadalupe o pueden consultar el directorio de sedes en el portal oficial de la reconocida entidad bancaria para que puedan elegir la que más les convenga.

Para finalizar, es importante aclarar, que BBVA no experimenta ningún tipo de crisis ni ninguna otra situación negativa, por lo que sus clientes pueden tener la certeza de que su dinero se mantiene seguro y que no corre ningún tipo de riesgo.

