Financiera para el Bienestar alerta de fraudes a su nombre

Financiera para el Bienestar (Finabien) advierte a sus clientes sobre la realización de fraudes utilizando sus programas Crédito a la Palabra y Tandas para el Bienestar, al exigir el pago de dichos créditos en sucursales bancarias y tiendas de conveniencia.

Ello, subrayó, derivado de reportes recibidos respecto a correos electrónicos o mensajes vía WhatsApp de instituciones que se hacen pasar por Financiera para el Bienestar.

De ahí que la Financiera precisó que este organismo no cuenta con consorcios jurídicos o contratación de personal externo de atención a clientes para cobro de adeudos, por lo cual debe hacer caso omiso a dichas solicitudes.

“Finabien nunca solicita realizar pagos en sucursales bancarias o tiendas de conveniencia. Las mil 700 sucursales de Financiera para el Bienestar, antes Telecomm, son el único lugar donde se pueden pagar los reembolsos de los apoyos entregados”, subrayó.

Aclaró que el medio por el cual contacta Finabien a la ciudadanía siempre es oficial y sus correos electrónicos tienen la terminación: finabien.gob.mx, por lo que pidió tener cuidado con los correos que terminan en “.com” o “.com.mx” , ya que no son oficiales y no pertenecen al organismo

También informó que al momento, Finabien no tiene en marcha ninguna convocatoria para entregar créditos por ninguna vía, por lo que también solicitó hacer caso omiso a las convocatorias que se han viralizado en la web, así como al supuesto personal que realiza visitas a domicilio.

Apuntó que el programa de Tandas del Bienestar y Crédito a la Palabra (CAP) ya concluyeron y se encuentran únicamente en la etapa de reembolso.

Así, refirió que para realizar reporte de intento de fraude o extorsión está disponible el correo pfe@finabien.gob.mx. Y el único medio para solicitar información de un crédito es a través del correo serviciosfinancieros@finabien.gob.mx, o al número 800 2000 616.

“El trámite es personal y gratuito, son falsas las ofertas de condonación, trámite de créditos y pagos anticipados; esta institución no ofrece apoyo ni solicita algún tipo de depósito a ninguna cuenta bancaria. No confíe en información si no está publicada en el sitio y redes oficiales”, agregó.