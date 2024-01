Pensión Bienestar: apellidos que reciben su depósito de 6 mil pesos hoy 12 de enero

La Pensión Bienestar se elevó a rango constitucional en 2023 asegurando su permanencia y obtuvo un incremento del 25 por ciento este año pasando de 4 mil 800 a 6 mil pesos debido a la búsqueda del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar el apoyo económico a los adultos mayores.

A inicios de 2024 la titular del Bienestar, Ariadna Montiel anunció el calendario de pagos para este primer bimestre del 2024 el cual se distribuirá apellido por apellido a través de la tarjeta del bienestar.

A través de sus canales oficiales Montiel hizo un llamado a los beneficiarios a estar atentos al calendario para acudir al Banco del Bienestar por su pensión. Este viernes 10 de enero le corresponde a las letras H, I, J, K.

Seguir leyendo:

¿Cómo hacer depósitos a la tarjeta de la Pensión Bienestar desde otros bancos?

Pensión Bienestar: AMLO busca reducir a 65 años la edad para recibir el apoyo económico

Calendario de pagos Pensión Bienestar

Miércoles 3 de enero: apellidos que comiencen con la letra "A"

Jueves 4 de enero: apellidos que comiencen con la letra "B"

Viernes 5 de enero: apellidos que comiencen con la letra "C"

Lunes 8 de enero: apellidos que comiencen con la letra "C"

Martes 9 de enero: D, E, F

Miércoles 10 de enero: G

Jueves 11 de enero: G

Viernes 12 de enero: H, I, J, K

Lunes 15 de enero: L

Martes 16 de enero: M

Miércoles 17 de enero: M

Jueves 18 de enero: N, Ñ, O

Viernes 19 de enero: P y Q

Lunes 22 de enero: R

Martes 23 de enero: R

Miércoles 24 de enero: S

Jueves 25 de enero: T y U

Viernes 26 de enero: V, W, X, Y, Z

Adelantan pago de Pensión Bienestar por elecciones 2024

Con motivo de la veda electoral por el periodo las elecciones que se llevarán a cabo en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina de prensa que se adelantarán al menos dos bimestres de la Pensión Bienestar para no incurrir en algún delito electoral asociado con la distribución de los programas sociales.

En 2024 se llevarán a cabo las elecciones para renovar al líder del ejecutivo y los gobiernos de 9 entidades por lo que el pago del primer bimestre se depositará desde los primero días de enero, mientras que en febrero se distribuirá el pago de los bimestres marzo-abril y mayo-junio.

AMLO busca otorgar pensión de manera mensual

El presidente señaló en una de las mañaneras de este 2024 que su gobierno analiza entregar de forma mensual el pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores , la cual actualmente es bimestral, con el objetivo de reactivar la economía.

En dicha conferencia relató que la propuesta de entregar la pensión para adulto mayor de forma mensual fue un planteamiento que le hizo un empresario.

“No quiero decir su nombre pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ya pueden imaginar, que me dijo por qué, un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía, es como el sentido común que suele ser el menos común de los sentidos y él me decía ¿por qué en vez de dar la pensión cada dos meses?, ¿por qué no la dan cada quince días?", aseguró.