Con la llegada de nuevas alternativas de ahorro y crédito al mundo digital, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), advirtió sobre la existencia de “supuestas aplicaciones financieras” fraudulentas.

Esto en el marco de una cada vez mayor participación de las Instituciones Financieras Tecnológicas, mejor conocidas como Fintech, y de sociedades financieras populares (sofipos) a través de aplicaciones.

Así es el modus operandi

Elizabeth Noriega, vicepresidenta Jurídica de la Condusef, subrayó que este tipo de seudo entidades se dedican al otorgamiento de crédito a costos muy altos y que al registrarse un retraso en el pago se dedican a extorsionar a las personas.

“Entre los riesgos están, el que azuzan al usuarios cuando no pagan en tiempo, tenemos temas de extorsión, de que instalaciones aplicaciones en el celular que se apoderan de toda la información personal del usuario y fotos, utilizándose para la extorsión”, apuntó luego de su participación en la 8a Convención de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo)

Existen varias aplicaciones financieras Foto: Especial

También llaman a los contactos del acreditado para extorsionarlos, así que todas esas cosas son las que están subiendo actualmente por incorporarse o por bajar aplicaciones que hoy son muy disponibles en facebook, por ejemplo, agregó.

Si bien, comentó, es un problema que está dándose a nivel nacional, si existe un mayor número de este tipo de fraudes en la zona metropolitana del país, es decir, Ciudad de México y Estados México, además de Jalisco.

Recomendaciones para evitar el fraude

De ahí que recomendó a la población que antes de solicitar un crédito en alguna entidad se verifique si están autorizadas y supervisadas por las autoridades financieras, lo que puede verificarse a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, mejor conocido como Sipres, en Condusef.

Ello, aseveró, “para que no se confundan y estén interactuando con instituciones que no son financieras, que no están autorizadas y respaldadas por el sistema financiero y autoridades”.

Dijo que en el caso de la Condusef se han hasta presentado algunas denuncias, coadyuvando al usuario, que han dado como resultado la baja de algunas aplicaciones fraudulentas.

Aclaró que en el caso de la Condusef no se tiene competencia sobre estas supuestas aplicaciones justamente porque no son reguladas.

A decir de Elizabeth Noriega, este tipo de eventos suceden por un tema de falta de educación financiera.