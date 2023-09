Reducción de vuelos en el AICM: saturación, el uso del AIFA y el riesgo para los usuarios, los temas de la coyuntura

Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, aseguró que el más reciente decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la cantidad de operaciones que se pueden realizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pone en riesgo las operaciones en este centro y además afecta principalmente a los usuarios de este.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, la representante del sector destacó que esto ocasionará diversas afectaciones en contra de los pasajeros, debido a que a partir del 29 de octubre habrá una reducción de al menos mil operaciones semanales, lo cual significaría cuatro mil vuelos que no se llevan a cabo con cada mes. No es todo, pues también señaló diversos problemas que se darán en este contexto.

Tendrá que reducir sus operaciones. FOTO: Cuartoscuro.

Menos conectividad

La falta de viajes suficientes ocasionará que los puertos aéreos no estén conectados de manera adecuada con la Ciudad de México y, por lo tanto, se pierda competitividad.

Vuelos más caros

Menos cantidad de traslados ocasionará que aumente la demanda, lo cual influirá en los costos que tengan que se liquidados por parte de los usuarios.

Menos empleos

A una menor cantidad de operaciones, será necesario prescindir de personal que suele trabajar dependiendo de las cargas que enfrenten las líneas.

Cancelaciones de vuelos

Antes de que se estableciera el panorama impuesto por el gobierno federal, apuntó, muchas personas hicieron la contratación anticipada de sus viajes, los cuales podrían cancelarse o ajustarse para cumplir con las disposiciones.

Afectaciones al turismo

Con la falta de competitividad o de vuelos para llegar a la Ciudad de México, dijo la especialista, podrían disminuir los traslados hasta la capital, lo cual además influiría en un sector determinante como lo es el turismo.

Olivares cuestionó que esta medida sea una verdadera solución para la saturación de este punto de conexión aérea, debido a que se está actuando a corto plazo y se pone en riesgo los derechos de los usuarios de estos.

El problema dentro del aeropuerto es un pendiente de varios años para el país. FOTO: Cuartoscuro.

El AIFA no puede ser la opción a corto plazo

Añadió que es necesario que antes de promover el uso del Aeropuerto Internacional del Felipe Ángeles es necesario que este cuente certificaciones y garantías para operar en este punto, por lo que aunque varias aerolíneas están realizando análisis para volar desde este punto, es un tema que se debe dar a mediano plazo y no de forma inmediata.

Añadió que no se ha brindado presupuesto para mantener adecuadamente al AICM y que la resolución que tomó el gobierno federal fue unilateral, debido a que no se tomó en cuenta la opinión de las empresas, las cuales argumentaron que no era posible realizar los cambios que se establecieron.

Comentó que las personas que ya han comprado boletos están en riesgo de que sus vuelos tengan cambios de horario, debido a que no se podrá cumplir con los acuerdos de otra forma.

"El más afectado será el pasajero".

EL AICM se compromete a cuidar a los usuarios

El vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que las empresas tienen una preocupación válida con respecto al decreto emitido por el gobierno federal.

No obstante, dijo que en el AICM se tomarán las medidas necesarias para perjudicar lo mínimo posible a los usuarios y en medida de lo posible respetar sus tickets y preferencia por este lugar.

Comentó que se buscará cumplir con el decreto protegiendo al usuario y a la vez evitar la saturación que presenta este punto de conexión aérea.

No es la primera vez que pasa

Aseguró que en el pasado se han recibido cuestionamientos con respecto a la reducción de vuelos, pero que en todos los panoramas se ha logrado cumplir a la población. Mencionó que cuando se cancelaron los trayectos ilegales que se realizaban en este punto se cumplió con los objetivos, sin afectar en mayor medida a la gente.

"Siempre lo hemos razonado y vamos a hacerlo igual, el acomodo de los vuelos".

Explicó que esta decisión es una de las medidas que se tomaron para evitar la saturación del AICM y que se añade al recorte que se hizo el año pasado.

¿Qué dice el decreto del gobierno sobre el AICM?

De acuerdo con el decreto publicado por el gobierno de México en torno a las operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es necesario fijar las operaciones por hora de cada aerolínea en 43. Actualmente, cada 60 minutos las empresas pueden realizar 52 movimientos en la pista.

Esto, dice la administración federal, dará pie a una reducción en los traslados, así como la separación entre las naves para evitar la saturación del espacio en las nubes.

¿Cuándo se satura más el AICM?

Según el gobierno de México, la Terminal 1 suele tener mayor carga de operaciones entre las 5:00 y las 22:59 horas.

suele tener mayor carga de operaciones entre las 5:00 y las 22:59 horas. En el caso de la Terminal 2, esto suele ocurrir entre las 6:00 y las 10:59 horas, así como de 13: a 19:59 y de 21:00 a 21:59 horas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que esta acción era necesaria debido a que es imposible seguir teniendo la misma carga de vuelos en el AICM. Destacó que este puerto lleva a cabo actividades por encima de su capacidad en un 50 por ciento.

Esta resolución, dijo, se tomó después de seguir una recomendación de Protección Civil, la cual prevé que es mejor reducir la cantidad de vuelos antes de ver algún problema mayor.

Esto significa 20 por ciento menos de las operaciones

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), se tomó esta resolución para mantener la seguridad de los pasajeros, debido a que un estudio había demostrado que se había rebasado desde hace meses la cantidad de usuarios que puede haber en estas instalaciones.

Si bien la falta de espacio ha sido uno de los problemas más graves de este centro de transporte, la solución que se suele implementar es la reducir la cantidad de vuelos.

Si esta medida demuestra ser efectiva, se buscará que las operaciones se normalicen poco a poco. La primera vez que se hizo una disminución de este tipo fue en 2022, cuando se decidió que los vuelos debían pasar de 62 a 53 actividades diarias.