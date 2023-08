SAT: ¿Qué es el complemento de pago y cómo puedes evitar que te multen?

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el dolor de cabeza de muchas personas, la finalidad de sus implementaciones es modernizar y agilizar los procesos fiscales en México, sin embargo, pese a que algunas cosas llevan varios años de estar en vigor, algunas personas desconocen que debe realizarlas, lo que les puede generar una multa.

Uno de ellos es el complemento de pago -llamado formalmente Factura de Recepción de Pagos-, un requisito que forma parte de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y es esencial para la expedición de facturas electrónicas.

Evita problemas con el SAT. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué es el complemento de pago?

Su objetivo principal es registrar y documentar los pagos que se realizan en parcialidades o diferidos (PDD) a lo largo del tiempo, es utilizado por todas las personas físicas y morales que reciben este tipo de pagos.

La factura del complemento de pagos entró en vigor el 1 de julio de 2017, pero su obligatoriedad se impuso a partir del 1 de septiembre del 2018. Fue el 01 de enero del 2022, que se actualizó a la versión 2.0 el complemento, siendo su uso obligatorio a partir del 1 de abril del 2023.

Los principales cambios son:

Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.

Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.

En contenidos relacionados se encuentra el material de apoyo.

Conoce los beneficios. Foto: captura de pantalla SAT.

¿Qué pasa si no la saco?

De no realizarse este requisito, las autoridades fiscales pueden castigar de distintas maneras, ya sea imponiendo una multa (de 15,280 pesos hasta 87,350 pesos) o clausurando el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a 14 días, esto con base en el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Tampoco será posible hacer la deducción o la acreditación del gasto realizado, pues no hay un CFDI que ampare el monto.

En estos casos aplica. Foto: captura de pantalla SAT.

¿Cómo lo emito?

El complemento de pago se puede realizar desde el portal del SAT o mediante el sistema de facturación. La información que se debe agregar corresponde al pago recibido. Estos datos incluyen: fecha, moneda y forma de pago, así como el monto pagado.

El SAT puso a disposición de los contribuyentes un video tutorial para poder hacerlo sin complicaciones.

SIGUE LEYENDO

Buenas noticias, automovilistas: Hacienda aumenta estímulos a la gasolina, esto costará del 12 al 18 de agosto

Afore 2023: así puedes obtener hasta 6 mil pesos de apoyo para gastos del matrimonio