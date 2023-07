¿Buscas chamba? Liverpool tiene vacantes para Jefe de Departamento y Diseñador de Interiores de hasta 20 mil pesos

Es bien sabido por todas y todos, que conseguir un buen trabajo por tiempo indefinido es una tarea complicada y aunque actualmente es mucho más sencillo postularse a distintos puestos por medio de aplicaciones como Indeed, esto no garantiza que exista una respuesta positiva ya que la mayoría de las ocasiones no es suficiente con encontrar la vacante a tiempo ya que hay muchas cosas que los reclutadores evalúan.

Si te encuentras en búsqueda de empleo y tienes una formación como Diseñador de Interiores o estás preparado para ser Jefe de Departamento, estás de suerte porque la empresa Liverpool ha dado a conocer que existen vacantes en estas áreas y puedes postularte por medio de Internet para así hacer el proceso más sencillo, si quieres conocer que se requiere para cubrir el puesto aquí te contamos más a fondo que se necesita para ello.

Estas vacantes son para ti, aprovecha que aún te puedes postular.

Fotografía: Freepik.

Las vacantes para Liverpool

De acuerdo con las especificaciones de su perfil en Indeed (da clic AQUÍ para visitar la página) la persona que se postule como Diseñador de Interiores deberá brindar atención y asesoria a clientes potenciales de la cadena que soliciten el servicio de diseño de interiores, realizar visitas a domicilio para toma de medidas, cotizaciones y labor de venta por lo que el trabajo será en tienda y en campo, así mismo se requiere el manejo y prospección de nueva cartera de clientes. Los requisitos para postularte son:

25 a 45 años

Auto propoio (se proporcionan vales de gasolina)

Disponibilidad de horario

Trato con el cliente

Gusto por las ventas y el diseño de interiores

Escolaridad: Lic. o Ing. en Diseño de interiores o afin.

Habilidades:

Negociación

Organización

Flexibilidad y capaciodad de adaptación

Actitud de servicio

Facilidad de palabra

Proactivo

Se garantiza un gran ambiente laboral.

Fotografía: Freepik.

Así mismo, se desea que el postulante tenga conocimientos en:

Manejo de office (Word, Excel y Power point)

Autocad

Photoshop

Sketchup

V-ray

Manejo de herramientas de google

De acuerdo con el portal, se ofrece un sueldo base de hasta 20 mil pesos mensuales más bonos de productividad, ésto además de prestaciones superiores a la ley, beneficios internos y oportunidad de desarrollo, por lo que es deseable que el postulante tengan una carrera universitaria concluida. El puesto es completamente presencial y se encuentra ubicado en Torreón, Coahuila, por lo que si resides en otro lugar es importante que puedas cambiar tu residencia hacia ahí.

Visita la página web para conocer las especificaciones completas.

Fotografía: Freepik.

Ahora bien, si estás buscando alguna vacante como Jefe de Departamento, la empresa también tiene un puesto que se encuentra en su perfil de Indeed (da clic AQUÍ para conocerlo); si te postulas para este puesto deberás contar con una licenciatura en Economía, Administración o afines, así mismo deberás tener gusto por las ventas para encargarte de inventarios, cortes de caja y el manejo y administración del personal.

La persona que se quede con el puesto será el responsable de asegurar el control contable de ventas de las secciones que conforman su departamento, así como de cumplir con el nivel de rotación establecido por la dirección. También se encarga de planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar al personal que tiene a su cargo para proporcionar un adecuado servicio al cliente, así como supervisar el control de la mercancía mediante el sistema y la presentación visual de la misma. Por su parte, la empresa ofrece:

En este puesto es necesario tener una formación universitaria.

Fotografía: Freepik.

Pago quincenal

Aguinaldo

Vales de despensa

Vacaciones superiores a las de la ley

Cajas de ahorro

Seguro de vida

Descuentos de empleado

El pago ronda por los 15 mil pesos mensuales y debido a que es por tiempo completo es necesario contar con disponibilidad de horario para cubrir las responsabilidades, así mismo se señala que una vez pasado el periodo de prueba, el contrato es por tiempo indefinido y debido a que se requiere que el puesto sea presencial y éste se encuentra en Monterrey, Nuevo León es necesario que los postulantes se encuentren dispuestos a cambiar su lugar de residencia o vivir cerca de ahí.