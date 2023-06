Renuncia laboral: ¿Es necesario avisar con anticipación? Esto dice la ley

Muchas veces, los trabajos no son lo que pensamos cuando se inició la relación laboral, razones como el estrés, el salario bajo o el ambiente laboral influyen en esto y mucha gente toma la desición de renunciar antes de que termine su contrato, pero cuando esto sucede mucho se habla del tiempo que se debe considerar antes de presentar una renuncia; la mayoría de las empresas consideran que se debe avisar con dos semanas de antelación, pero ¿esto es cierto?

¿Puedo renunciar sin avisar con antelación?

La renuncia voluntaria puede presentarse en cualquier momento.

Fotografía: Freepik.

Aunque se ha especulado mucho de esto, la respuesta es sí. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), no existe ningún apartado que obligue a las y los trabajadores a presentar su renuncia con estas dos semanas de antelación y, del mismo modo, afirma que no se tiene la obligación de buscar algún suplente antes de terminar con la relación laboral por lo que es completamente válido renunciar de un día para otro y los patrones no podrán emprender ninguna represalia por ello.

En la mayoría de las ocasiones, las y los empleados avisan con tiempo de antelación sobre su renuncia por consideración hacia la empresas o el patrón, pero este acto es completamente voluntario y no influye en los montos monetarios que se recibirán una vez que se haya terminado la relación laboral.

¿Qué debe llevar la carta de renuncia?

Las personas avisan de su renuncia por consideración.

Fotografía: Freepik.

La persona que desee renunciar voluntariamente puede hacerlo de manera escrita presentando un documento en el que confirme que desea terminar la relación laboral, este deberá ser presentado al jefe inmediato o al departamento de recursos humanos y, de esta forma, la empresa no podrá emprender ninguna represalia legal en su contra. Del mismo modo, este escrito asegura que el trabajador recibirá las prestaciones de ley a las que tiene derecho.

Aunque la Ley Federal del Trabajo no especifica ningún requisito formal para presentar una renuncia, ya que no se considera un contrato según lo establecido en la ley, es importante señalar que si decides hacerlo por escrito, es posible incluir la siguiente información:

Lugar y fecha del escrito de renuncia

Nombre del patrón a quien se dirige la renuncia

Manifestación de la voluntad de renunciar

Tipo de relación laboral o contrato de trabajo

Puesto del trabajador

Motivos de la renuncia

Nombre y firma del trabajador

Huella digital del trabajador

Nombre y firma de 2 testigos

¿Qué debo recibir después de presentar mi renuncia?

Esto es lo que debes recibir después de renunciar.

Fotografía: Freepik.

Cuando deseas finalizar tu relación laboral, tienes derecho a recibir un pago que tu empleador está obligado a proporcionarte. La fecha de entrega de dicho pago debe ser acordada entre ambas partes, pero no puede exceder un año; en caso de que renuncies voluntariamente, tendrás derecho a recibir la parte proporcional de los siguientes conceptos: