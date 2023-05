Maldita pobreza, aléjate de mí: 5 consejos para salvar tus finanzas personales

Si eres de los que no saben ni cómo empezar a armar un presupuesto no puedes perderte este episodio del Podcast Dinero y Finanzas Personales, pues la gurú Liliana Olivares nos explica el ABC de lo que debes saber para poner manos a la obra y no perder tu dinero en el intento. Ella además de ser especialista en el tema es autora del libro "Maldita pobreza, sal de este hogar", un texto en el que con ayuda de ilustraciones, explicaciones sencillas y divertidas anécdotas nos deja ver que sí es posible llevar unas finanzas sanas y darnos la calidad de vida por la que tanto trabajamos.

ESCUCHA EL PODCAST DINERO Y FINANZAS PERSONALES CON LILIANA OLIVARES

Maldita pobreza, ¡sal de este hogar!

Tener unas finanzas sanas parece el reto de todo millennial, pues gastamos mucho más de lo que tenemos de ingreso, aquí la clave más importante es establecer un presupuesto donde pongamos todos nuestros gastos, es la base para poder identificar en qué se nos va el dinero y cómo haremos para que no sigamos despilfarrando en cosas que muchas veces no necesitamos.

Ahora bien, ya sabemos las cosas que te están haciendo perder dinero, pero te diremos lo que puedes hacer para sacar provecho a tus Finanzas Personales y en consecuencia a tu dinero.

Fija metas que puedas alcanzar para tener ahorro.

Lleva una bitácora de gastos e ingresos.

Gasta de acuerdo a tus posibilidades, no siempre te puedes dar vida Kardashian.

No utilices la tarjeta de crédito como si fuera dinero extra porque deberás pagarlo en algún momento.

Utiliza esquemas de ahorro o inversión en instituciones financieras para potencialidad tus ahorros.

SIGUE LEYENDO:

Gastos hormiga que llevan a los millennials a quedarse sin dinero