Pensión del Bienestar: ¿quiénes recibirán su depósito el 16 y 17 de mayo?

Más de 13 millones de pesos fueron destinados por la Secretaría del Bienestar para cubrir el programa de pensiones con el que el gobierno federal apoya a miles de personas de la tercera edad y con discapacidad en todo el país.

Si aún no ha llegado tu depósito, no te preocupes, puede deberse a alguno de los tres factores que te contamos a continuación.

Primero, debes saber que los recursos se depositan de acuerdo a la inicial de tu primer apellido, por lo que aquellos cuya inicial sea S, T o U, recibirán este 16 de mayo sus recursos. Quienes tengan las letras V, W, X, Y o Z, lo cobrarán el 17 de mayo.

Conoce las fechas en las que será depositado el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

Otra razón es que el depósito pudo caer en la tarjeta que usabas anteriormente. Recuerda que, a partir del 1 de mayo, el Gobierno federal anunció que la entrega de recursos se hará solamente a través de la Tarjeta del Bienestar, la cual puedes obtener gratis en las sucursales del Banco del Bienestar.

Sin embargo, no está de más que revises la tarjeta que empleabas anteriormente para cerciorarte que no se haya depositado allí. Los bancos que ya no recibirán los depósitos son Banorte, Azteca, Santander, Afirme, Scotiabank y HSBC, los cuales se suman a Banamex y BBVA.

La tercera razón se debe a tu lugar de residencia. Debido a que hay elecciones en Coahuila y el Estado de México, la Secretaría del Bienestar no puede entregar los recursos, al ser considerados programas sociales, por lo que esto se restablecerá cuando pasen los comicios.

Si tu caso no corresponde a ninguno de los anteriores, puedes llamar al teléfono 800 63 94 264 para consultar el estatus en el que se encuentra tu depósito.

¿Cómo consigo la Tarjeta del Bienestar?

Durante todo mayo, más de mil módulos estarán disponibles para obtener la Tarjeta del Bienestar, la cual será el único medio por el que el Gobierno federal depositará los recursos destinados a los adultos mayores.

Todo lo que debes hacer es entrar a esta página con tu CURP para saber dónde se encuentra el módulo que te corresponde. Estos son los documentos que te serán pedidos para entregarte el nuevo plástico:

Identificación oficial vigente . Puede ser INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial del Inapam o una carta que certifique tu identidad

. Puede ser INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial del Inapam o una carta que certifique tu identidad Acta de nacimiento . Debe ser una copia legible y, de preferencia, reciente. La mayoría de las entidades federativas ya permiten pedirlas por internet

. Debe ser una copia legible y, de preferencia, reciente. La mayoría de las entidades federativas ya permiten pedirlas por internet CURP . Las autoridades piden que sea una impresión reciente

. Las autoridades piden que sea una impresión reciente Comprobante de domicilio . Puede ser de agua, luz, teléfono, gas o predial, pero no debe tener una antigüedad mayor a seis meses

. Puede ser de agua, luz, teléfono, gas o predial, pero no debe tener una antigüedad mayor a seis meses Teléfono de contacto

