Las mujeres prefieren equilibrio laboral entre empleo y vida privada

El equilibrio entre su vida laboral y personal es la prioridad para 80 por ciento de las mujeres, por ello, prefieren sacrificar salario y posiciones por trabajos que tengan horarios flexibles y semanas donde se pueda trabajar de lunes a jueves.

En entrevista con El Heraldo de México, Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup, dijo que en una encuesta a cuatro mil mujeres encontraron que 41 por ciento de las entrevistadas refirió buscar empleos “con horarios flexibles”.

Agregó que las mujeres buscan empleos con salarios equitativos, pues aún cuando ocupan las mismas posiciones, estas ganan menos que los hombres.

En el trabajo, apuntó, buscan salud mental, “80 por ciento de las mujeres desean que sus jefes las comprendan mejor. Desde su carga de trabajo, desafíos familiares y de carrera”.

Las mujeres indicaron que “buscan líderes empáticos” y que entiendan que aún cuando son trabajadoras, también tienen un doble rol, al estar también al frente de su hogar.

Esto no significa que las mujeres ya no quieran asistir a la oficina, pues 41 por ciento valoran la convivencia social y conexión laboral, indicó la experta.

El estudio de ManpowerGroup mostró que 35 por ciento de las mujeres cambiaría 5 por ciento de su salario por semanas de cuatro días y sacrificaría hasta 16 por ciento del sueldo si el trabajo fuera de forma remota.

“Si bien las mujeres quieren igualdad estarían dispuestas a cambiar su salario si se le ofrecen estas facilidades, sobre todo, por el home office” reveló.

Incluso, 50 por ciento de las mujeres dijeron que dejarían su empleo actual por más sueldo y beneficio, y tres de cada 10 dejaría el trabajo si no hay equilibrio en su vida laboral y personal.

Entre los hallazgos de la investigación resultó que 40 por ciento de las mujeres considera que su jefe no reconoce su capacidad profesional. Mientras que por la pandemia, 8 por ciento de las mujeres ya no pudieron regresar a trabajar, por no tener quien cuidara a sus hijos o familiares enfermos.

MAAZ