Reparto de utilidades 2023: ¿Qué son y cuándo deben pagarlas las empresas?

Mientras las vacaciones de Semana Santa se asoman, también llega un momento sumamente esperado por miles de personas en todo México, se trata del reparto de utilidades de este 2023.

Y aunque el reparto de utilidades es un derecho constitucional de los trabajadores, año con año quedan algunas dudas sobre cómo funciona, por ello, aquí te explicamos qué son, cuándo se paga y qué hacer si tu empresa no lo hace.

Reparto de Utilidades

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU), es un derecho que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o servicios que ofrecen.

En este sentido, la Ley explica que una empresa tiene la obligación de repartir utilidades si sus ganancias fueron mayores de 300 mil pesos, y las personas que las pueden recibir son aquellas que cuenten por lo menos con 60 días de labores y que perciban sus ingresos a través de la nómina, independientemente de si las o los trabajadores ya no prestan sus servicios a la compañía.

Sin embargo, existen algunas excepciones y es que directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas, trabajadores eventuales o prestadores de servicios profesionales, no reciben este beneficio.

Por otro lado, también hay empresas que no están obligadas a repartir utilidades en México; como aquellas que no tengan fines de lucro, sean instituciones públicas descentralizadas, las que son nuevas y están en su primer año de funcionamiento, las que se dediquen a la elaboración de productos nuevos, durante los dos primeros años de funcionamiento o las que hayan reportado un ejercicio de pérdidas.

¿Cuánto me toca de utilidades y cuándo las reparten?

Para el reparto se toma en cuenta el 10 por ciento de las utilidades netas de la empresa durante el ejercicio fiscal anterior; luego, este se divide en dos partes iguales:

La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores , considerando el número de días trabajados.

, considerando el número de días trabajados. La segunda se divide proporcionalmente con base en el salario percibido por el trabajador durante el año.

En el 2023 el reparto de utilidades deberá de ser pagado a las empresas entre el 1 de abril al 30 de mayo, mientras que para las personas físicas tendrá que ser cubierto entre el 1 de mayo al 29 de junio, según lo determinado por la Ley Federal de Trabajo.

En caso de que tu empresa no te pague utilidades y no den explicación alguna del porqué, puedes reclamar ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), la cual solicitará a la compañía exhibir la documentación para demostrar si tuvo o no utilidades para pagarlas a los trabajadores.