Inflación: ¿Está en riesgo la economía mexicana?

“Aunque la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, el proceso de regresar la inflación a un 2% tiene mucho camino por delante y es probable que sea accidentado”. Esa fue la declaración de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (el banco central estadounidense), durante la presentación de su reporte semianual de política monetaria.

En el contexto de inflación generalizada a lo largo del mundo (tendencia iniciada en 2022) y de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal, puede representar un mal indicador no solo para la economía norteamericana, también puede ser una potencial amenaza para sus aliados económicos a nivel internacional, entre los cuales México es uno de los más importantes.

Los precios se incrementaron gravemente. Foto: Cuartoscuro

¿La economía mexicana está en peligro?

Para ilustrar el porqué, primero se debe esclarecer qué repercusiones tiene el aumento de la inflación estadounidense en ese país. Como primera medida, se implementó un aumento a las tasas de interés. El efecto del aumento a la tasa de interés puede ocasionar una contracción de la demanda, es decir, tanto empresas como personas tomarían menos créditos cada vez, lo que propicia una baja en el consumo, que posteriormente (se espera) baje a su vez los precios.

De suscitarse este escenario, la coyuntura no es favorable para México. En primera instancia una eventual recesión estadounidense nos afectaría dado que, como ha señalado el Doctor Gerardo Esquivel: somos una economía muy abierta y nuestro sector manufacturero está estrechamente vinculado al de otros países. Este vínculo se da justamente por medio de nuestras exportaciones, las cuales estrechan nuestra relación con los Estados Unidos. Por consiguiente, una eventual caída de la demanda estadounidense significa una caída en nuestras exportaciones, afectando nuestros ingresos del exterior.

El alza de costos afectó el bolsillo de los mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Los altos intereses ¿son riesgosos?

Aunado a esto, una tasa de interés estadounidense más alta puede implicar un alza en el pago del servicio de la deuda externa. Si bien, esta deuda hoy no se encuentra particularmente alta, ya en septiembre de 2022 el presidente declaró que un aumento a los tipos de interés es un factor que encarece el pago de la deuda, lo que refleja el riesgo que esta situación representa.

Teniendo estos dos riesgos latentes, una contracción en la economía estadounidense significaría un lastre para la economía mexicana, la cual (por otros factores) ha estado creciendo poco. La pregunta es ¿Qué tan consciente está el gabinete económico de estos riesgos? ¿Se está actuando oportunamente para mitigar estos riesgos?

Quizá no se ha actuado con la suficiente determinación al ser una posibilidad, es decir puede o no suscitarse y afectar negativamente en la economía de nuestro país. No obstante, aun cuando estos riesgos no deriven en una catástrofe, conviene cambiar la dirección económica del país y aprovechar coyunturas (como el nearshoring) para estimular la economía.

Es decir, se requiere cambiar la lógica de la conducción económica del país, no solo para evitar sufrir consecuencias de una crisis contagiada por los Estados Unidos, si no para aminorar (paulatinamente) nuestra dependencia económica y desarrollarnos en nuevas direcciones.

