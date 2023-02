El desabasto de medicamentos oncológicos se debe a la falta de planeación y a que no se ejerce el presupuesto

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2021, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), encargado de comprar medicamentos, a través de un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), entregó solo el 5.1 por ciento de los medicamentos oncológicos solicitados por 31 Instituciones Públicas (IPP) desde noviembre de 2020, lo que significa que de 194 claves con 12 millones 714 mil 848 piezas, solo se recibieron 127 claves por un total de 643 mil 945 piezas

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio, Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), comentó que no se ejerce el presupuesto que se tiene destinado para esto y lo mismo pasa con las vacunas.

"Es un problema de falta de planeación, también la parte de la distribución se convierte en un elemento que ralentiza el abasto en forma oportuna", señaló.

Agregó que las adjudicaciones directas no es el mejor método para adquirir los medicamentos, porque normalmente son compras de emergencia y no necesariamente bajo las mejores condiciones. Explicó que si no se tiene una planeación de al menos tres o cuatro meses previos a la adquisición, difícilmente se tendrán en el tiempo oportuno.

Gual Cosío indicó que ha habido una migración de aquellos pacientes que no reciben los medicamentos en el sector público hacia el mercado privado, lo que genera un desbalance coyuntural y, en algunos casos, el aumentar la demanda causa el desabasto.

Además, señaló que la Cofepris que es la encargada de controlar esto, tiene un rezago importante que también genera fallas en el mercado privado, desde modificaciones a las condiciones de registro, nuevos productos, nuevos registros e importación de productos.

Los medicamentos controlados usados en retos virales

Respecto a la venta de medicamentos como el clonazepam que se han utilizado en retos virales difundidos a través de redes sociales, comentó que se tiene un estricto control. Detalló que hay seis grupos de medicamentos en la Ley General de Salud, y los grupos uno, dos y tres son psicotrópicos, por lo que tienen un control especial.

Explicó que los del grupo tres requieren receta médica, la cual puede durar 60 días o se puede resurtir tres veces, mientras que los del grupo dos solo se puede utilizar una sola vez y solo dura 30 días, por ello todas las farmacias deben llevar un libro de control para saber a quién se vendió, con qué receta y quién es el médico, ya que son productos delicados, aunque a veces no todas lo tienen.

"Esta situación que se dio es una situación irregular, no sabemos exactamente cómo se adquirieron esos productos para esa situación totalmente irregular, estamos cooperando con la autoridad para tratar de identificar en qué sitios se están vendiendo estos productos sin receta, que es muy difícil, pueden ser productos robados o falsificados", aseguró.

