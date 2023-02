Prohibir la exhibición de cigarros no inhibe su consumo, pero viola la libertad de libre comercio

Luego de que el pasado 15 de enero entrará en vigor el nuevo reglamento para el control de tabaco en el país, que prohíbe la exhibición directa o indirecta y la promoción de estos productos, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad de México y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes presentaron diversos amparos en contra de esa medida.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio, José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX, aseguró que están a favor de la salud y del respeto a los no fumadores y espacios libres de humo; sin embargo, no coinciden en una imposición que viola las propias leyes.

"El decreto para la modificación del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que entró en vigor el 15 de enero de este año es violatorio a la legalidad de la venta de los productos que tienen ese derecho y que además están sustentados en la propia ley y esto causa un daño al comercio", expresó.

Asimismo, destacó que el cubrir estos exhibidores no inhibe el consumo, pero sí viola la libertad de ejercer el libre comercio, cuando los productos son legales.

Aseguran que evitar su exposición no evita el consumo. Foto: Especial

"A mí me parece que esto, sin duda alguna, viola el estado de derecho y por eso existe la posibilidad de que estas empresas y cualquier comercio se amparen y sí ha habido una gran cantidad de amparos en nuestra organización, porque el reclamo ha sido generalizado", apuntó.

Indicó que en un semáforo se están exhibiendo todos los cigarros y el consumidor va a elegir lo que desee, no hay ninguna restricción, por lo que estas medidas van a incentivar el comercio informal, además inhibe la inversión porque todas aquellas personas que han invertido en sus locales comerciales, en restaurantes o en hoteles, en donde han diseñado un espacio específico para que la gente que fuma tenga el lugar para hacerlo y proteja a quienes no, también se verán afectadas.

"Estos productos también generan comercios, generan empleos, no estamos a favor de que se consuman productos que dañan la salud, pero para eso hay otras medidas, me parece que más allá de un decreto en un reglamento de estas características que, sin duda alguna es violatorio y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina a través de un amparo que no procede, hay otras medidas como una verdadera campaña para incidir en los fumadores para que dejen de fumar".

Rodríguez agregó que es imposible tapar todo en un establecimiento que está diseñado para ofertar sus productos de manera legal. Además, dijo que para incentivar la economía de la CDMX es necesario evitar la excesiva regulación, por lo que estarán anunciando junto con el gobierno capitalino una propuesta de regulación que la beneficie.

