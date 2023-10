¿Dónde es más barato hacer el super este fin de semana?

Si deseas realizar las compras básicas para tu hogar este fin de semana, es importante que sepas cuáles son los supermercados que ofrecen mejores precios pues así puedes elegir mejor y cuidar tu bolsillo, porque entre pesos y centavos podrás evitar gastar de más. De acuerdo con expertos del BBVA hay varios tips de ahorro que puedes implementar a la hora de hacer las compras y la clave está en tender disciplina para no caer en tentaciones.

Es muy fácil que terminemos llenando el carrito con productos que no necesitamos y que no están considerados en nuestro presupuesto, por lo que la clave para tener éxito en las finanzas personales es sí o sí hacer una lista de los productos que necesitamos con la finalidad de apegarnos a ella y no hacer compras por impulso. Además es importante que destines la cantidad de dinero que tienes para hacer frente a tus gastos de alimentación.

Haz tu lista antes de ir de compras. Foto: Cuartoscuro

¿Dónde es más barato hacer el supermercado este fin de semana?

Cada semana el Gobierno de México da a conocer la lista del "quién es quién en los precios" donde se analizan los precios que ofrecen diferentes supermercados de todo el país a los productos de la canasta básica, con la finalidad de identificar en dónde es más barato comprar la despensa este fin de semana del 6 al 8 de agosto.

Hay que entender que los precios de los productos van cambiando debido a la inflación que es el alza generaliza de precios de productos, bienes y servicios; el gobierno de México ha implementado una estrategia para tratar de paliar el impacto de esta alza en el bolsillo de los mexicanos, sobre todo en los productos básicos que consumimos con regularidad como alimentos que cada día están más caros.

En ocasiones conviene productos al mayoreo. Foto: Cuartoscuro

En el Heraldo Digital nos dimos a la tarea de seleccionar cinco alimentos incluidos en la canasta básica que son: leche, huevo, azúcar, carne de res y papel de baño, básicos para la vida diaria en diversos supermercados con la finalidad de detectar dónde se venden más baratos, la consulta se hizo a través de los sitios de internet de los establecimientos comerciales enlistados abajo.

Walmart

Leche Lala entera 1.5 litros: 37.50 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: 37 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 218 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 27 pesos

Papel higiénico Pétalo 12 rollos: 81.50 pesos

Total: 364 pesos

La Comer

Leche Lala entera 1.5 litros: 37.50 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: 44 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 218.30 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 35 pesos

Papel higiénico Pétalo 12 rollos: 97 pesos

Total: 431.80 pesos

Bodega Aurrera

Leche Lala 1.5 litros: 38 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 218 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 27 pesos

Papel higiénico Pétalo 12 rollos: 115 pesos

Total: 413 pesos

Chedraui

Leche Lala 1.5 litros: 37.50 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: 37 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 217 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 27 pesos

Papel higiénico Pétalo 12 rollos: 99.90 pesos

Total: 415.40 pesos

¿Cómo ahorrar al momento de hacer las compras del supermercado?

De acuerdo con el Podcast Dinero y Finanzas Personales, lo primero que debemos hacer es revisar lo que ya tenemos en casa para así evitar comprar algo que aún no necesitamos, eso te ayudará a hacer un plan de compras y al mismo tiempo de gastos. Esto tiene la gran ventaja de que te pondrás una meta y si la sigues no gastarás de más.

Otra recomendación es, ¡no compres con hambre! Un estómago vacío puede hacer que todo parezca muy apetecible. Si quieres ahorrar dinero, debes apegarte a tu lista de compras y no irte sólo por antojos.

Buscar ofertas es un básico, pero ojo pues antes de caer se recomienda hacer una comparación de precios, así podrás saber si en verdad te están dando un buen precio en esa oferta y no es sólo un engaño comercial. Otra idea que te puede ayudar es adquirir productos al mayoreo, muchas veces conviene porque los precios son más bajos, sólo considera que sean productos que puedan durar lo necesario para que los consumas antes de su fecha de caducidad.

Comprar comida puede ser caro, por eso es importante ser inteligente al usar tu dinero para que no malgastes tu quincena; la parte complicada es usarla sabiamente sin sacrificar tus necesidades. Pero si sigues los consejos anteriores, seguramente podrás ponerte en el camino del buen comer y del ahorro para alcanzar tus metas financieras.

