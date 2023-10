SAT: esta es la cantidad de remesas que puedes recibir sin que pagues impuestos

Las remesas que envían los mexicanos en el extranjero representan una fuente de ingreso para cientos de familias en el país y para la economía nacional. No obstante, este dinero no está libre de impuestos, por lo que las familias que lo reciben podrían ser requeridos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si no cumplen con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, no hay regulaciones sobre las remesas, pero el SAT establece que sí se debe pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos que se obtienen del extranjero. Cabe mencionar que el ISR es el impuesto que el SAT cobra a las personas físicas y morales a lo largo de un año fiscal, la cantidad de dinero varia dependiendo de los ingresos y los montos que cada persona o empresa recibe.

No hay regulaciones sobre las remesas. Foto: Freepik.

¿Cuántas remesas puede recibir una persona sin pagar impuestos?

Aunque no hay regulación sobre las remesas, estas cantidades pueden ser concebidas como donativos, según lo estipula el apartado XXIII del artículo 93 de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta. De acuerdo con la norma oficial, los donativos no deben pagar impuestos siempre y cuando se realicen entre familia directa: en el caso de cónyuges, padres o hijos. Esto aplica solo para donativos directos, es decir que el contribuyente realice las transacciones sin ayuda de terceros o presta nombres.

No obstante, existe el riesgo de tener que pagar impuestos, esto en caso de que el valor de los donativos enviados al año exceda tres veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente. En estas situaciones, se deberá pagar los impuestos correspondientes al excedente. En el caso de la zona norte de México, las remesas no deben sobre pasar los 337 mil pesos, ya que de lo contrario se tendrán que pagar impuestos. En el resto del país la cantidad máxima para evitar pagar impuestos es de 224 mil pesos este 2023.

Son una fuente de ingreso para familias mexicanas. Foto: especial.

¿Cómo evitar pagar impuestos por remesas?

Cabe mencionar que las cifras pueden variar en caso de que aumente el salario mínimo o disminuya, por lo que se recomienda a los contribuyentes estar la pendiente de dicha información y no sobrepasar el máximo, para evitar pagar impuestos por remesas. El pasado mes de agosto, México rompió un nuevo récord en la recepción de remesas, esto luego de que el país recibió 30 mil 238 millones de dólares, lo que representa un alza del 9.9% respecto al mismo periodo de 2022.

Según información del Banco de México (Banxico), solo en junio del presente año, el país recibió 5 mil 572 millones de dólares, cifra que representó el segundo mejor resultado mensual para el país, solo detrás de mayo pasado, donde se recibieron 5 mil 693 millones de dólares.

