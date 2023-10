¡Hay Chamba! Segob lanza vacantes con sueldos de hasta 25 mil pesos

¿Estás en busca de empleo y te gustaría trabajar en la Administración Pública del país? Pues esta información podría interesarte ya que la Secretaria de Gobernación (Segob) ha lanzado una convocatoria para concursar por cinco vacantes con sueldos que van desde los 14 mil y hasta cerca de los 25 mil pesos. Aquí te contamos cuáles son los requisitos que necesitas así como los plazos que tienes para postularte

Vacante en la SEGOB: cómo aplicar, cuánto pagan y qué carrera debo estudiar para trabajar en la función pública

Para cualquiera de las plazas que te presentamos a continuación, deberás cumplir con algunos requisitos básicos entre los que destacan ser ciudadano o ciudadana mexicana o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar y no haber sido sentenciado por delitos dolosos. Asimismo, las personas interesadas no podrán pertenecer a algún grupo religioso y no estar inhabilitado para el servicio público.

También es importante resaltar que en las plazas compartidas por la Segob, está totalmente prohibida la participación a quienes tengan sentencia por los delitos contra la vida y la integridad corporal. Además, contra la libertad y crímenes del ámbito sexual, violencia familia o contra las mujeres por razones de género. Ahora sí, vamos una por una.

Las personas interesadas no deberán estar sentenciadas por los delitos contra la vida y la integridad corporal. Foto: Pexels.

1. Departamento de Procedimientos Laborales

Algunas de las funciones principales de este puesto son verificar la operación de las actividades que se desarrollen en los procedimientos laborales, checar las propuestas para proporcionar el soporte jurídico que ayude a la resolución de asuntos laborales, inspeccionar los procesos de recopilación de la información de las estrategias implementadas, brindar orientación, analizar las normas en procedimientos laborales así como organizar las labores de conformación y resguardo de expedientes.

Salario: 24,895.00 pesos.

24,895.00 pesos. Requisitos particulares: tener carrera en Derecho y experiencia en Defensa Jurídica y Administración Pública. Entre las capacidades generales que se necesitan, están la de orientación a resultados y trabajo en equipo.

2. Jefe (a) de Departamento de Arbitraje

Entre las actividades de este cargo se encuentran la de elaborar proyectos de oficios, acuerdos y circulares; la participación en las juntas en materia de arbitraje en temas religiosos, la coordinación de tareas de integración de los expedientes, el desarrollo de informes y la supervisión del proceso de elaboración de los proyectos de atención a la solicitudes de información de transparencia.

Salario: 23,274.00 pesos.

23,274.00 pesos. Requisitos particulares: tener carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública o Derecho. Entre las capacidades generales que se necesitan, están la de orientación a resultados y trabajo en equipo.

Como jefe de Departamento de Arbitraje deberás elaborar proyectos de oficios, acuerdos y circulares. Foto: Pexels.

3. Analista de Coordinación en Materia de Trata de Personas

Las personas interesadas en esta vacante estarían encargadas de compilar información en materia de trata de personas emitida tanto por instituciones nacionales como internacionales. También deberán verificar documentación, apoyar en el seguimiento a las actividades de los mecanismos de coordinación interinstitucional y revisar actualizaciones en el regimen jurídico.

Salario: 18,780.00 pesos.

18,780.00 pesos. Requisitos particulares: tener experiencia en Derecho y Legislación nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Psicología Social y Comunicaciones Sociales. Entre las capacidades generales que se necesitan, están la de orientación a resultados y trabajo en equipo.

4. Enlace informático

Entre las funciones de este cargo se encuentran la atención a las solicitudes de soporte técnico de las y los usuarios, la verificación y el mantenimiento de los equipos de cómputo, ayudar en la actualización del software y participar en las modificaciones y mejoras de la página web.

Salario: 14,216.00 pesos.

14,216.00 pesos. Requisitos particulares: tener experiencia en tecnologías de la informacion y comunicaciones, apoyo ejecutivo y administración pública. Entre las capacidades generales que se necesitan, están la de orientación a resultados y trabajo en equipo.

5. Analista de Movimientos Internos de Asociaciones Religiosas

Las actividades de esta vacante consisten en efectuar convenios o programas de trabajo de colaboración con las tres órdenes de gobierno, elaborar proyectos de dictamen a las solicitudes de adición, derogación y modificación de los estatutos de las asociaciones religiosas así como recabar la documentación generada por los movimientos de las organizaciones.

Salario: 14,216.00 pesos.

14,216.00 pesos. Requisitos: tener experiencia en Derecho y Legislación nacionales y Administración Pública. Entre las capacidades generales que se necesitan, están la de orientación a resultados y trabajo en equipo.

A partir del 11 de octubre las personas interesadas podrán comenzar con su registro. Foto: Pexels.

¿Cuáles son los plazos para postular en estas vacantes?

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Segob, las y los aspirantes tienen del 11 al 24 de octubre para registrarse en la página herramienta www.trabajaen.gob.mx. En ese mismo periodo se llevará a cabo la revisión curricular y la recepción de solicitudes para la reactivación de folios. Posteriormente, del 25 al 27 de octubre se realizará la evaluación de conocimientos y finalmente la revisión de documentos iniciará el 30 de octubre.

SIGUE LEYENDO:

Hay chamba: la CDMX tiene ofertas laborales en Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas

Hay chamba: ofrecen mil 460 vacantes de trabajo en la CDMX, así puedes consultarlas