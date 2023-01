Qué hacer si hay minusvalías en tu afore, un experto lo explica

El cierre de 2022 fue el peor año de todo el Sistema de Ahorro para el Retiro ya que a la volatilidad a nivel global por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la economía pospandemia y la fractura en las cadenas de producción, afectaron los mercados, y México no estuvo al margen de esas circunstancias.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Iván Pliego Moreno, comentó que las minusvalías en las afores son el reflejo de un momento, pero la tendencia es lo más importante

Explicó que las minusvalías que llegaron a ser de más 400 mil millones de pesos en septiembre, al cierre del año fueron de 216 mil millones de pesos. Es decir, la mitad del año fueron números en rojo, pero los meses restantes fueron en negro, pues hubo plusvalías.

"Es un poco de la naturaleza de las situaciones, pero lo importante es la tendencia en el mediano y largo plazos, y ya lo que estamos viendo desde octubre hasta la fecha, octubre, noviembre, diciembre, fueron números negros, cerró el año como dije en esos números, y enero lo estamos viendo también con una buena recuperación", expresó.

Las minusvalías son solo el reflejo de un momento, explicó Iván Pliego. Foto: Especial

Qué hacer si hay minusvalías

Pliego Moreno aclaró que minusvalía no es igual a pérdida, y que aquellos trabajadores que vieron sus estados de cuenta con minusvalías no deben preocuparse, porque en la medida que no saquen recursos, no lo traspasen o no lo inviertan, no se harán efectivas esas minusvalías. El objetivo del Sistema de Ahorro para el Retiro es mantener el dinero para el largo plazo.

Además señaló que para los más jóvenes, cuyos recursos no se van a utilizar en los próximos años, se pueden correr más riesgos, pero también se pueden esperar mejores rendimientos, y esa es una parte del trabajo de las afores, que a través de las Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores) invierten los recursos de los trabajadores en proyectos productivos.

En cambio, para los trabajadores que ya están más cercanos a la jubilación, esos recursos no se invierten en alto riesgo, sino en uno menor, pero los rendimientos también son menores. Aunque destacó que ya hay una estrategia y régimen de inversión que atiende a las características de los ahorradores.

Finalmente, indicó que aunque hubo minusvalías en 2022, no hubo minusvalías en las Siefores de pensiones, por lo que la gente que se jubiló el año pasado lo hizo con alguna plusvalía y con lo que tenía ahorrado.

"Hay que tratar de mantener la tranquilidad a pesar de escuchar que hay minusvalías millonarias en el Sistema, no afectan a los trabajadores, sobre todo no hubo afectaciones a los que se están jubilando, al contrario se jubilaron en los últimos dos años, como resultado de la reforma, más de 55 mil y tienen tasas de reemplazo de más de 70 por ciento", detalló,

