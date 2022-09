"Enertek decidió desconectarse del Sistema Eléctrico Nacional", afirman fuentes

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) no ha violado suspensión judicial alguna, porque no se desconectó, en términos técnicos, a la planta de Enertek, propiedad de Iberdrola, afirman fuentes cercanas a la problemática que pidieron el anonimato.

“El Cenace instruyó a Enertek que redujera su generación de energía eléctrica a cero megawatts (MW), en razón de que no se recibieron ofertas en el mercado eléctrico para la planta de generación que opera al amparo del Contrato de Interconexión Legado No. 3CI52-06_2014, derivado de que ya no hay quien lo represente en el Mercado. Ante esta situación fue Enertek quien decidió desconectarse del Sistema Eléctrico Nacional”, justificaron los informantes.