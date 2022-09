Los partidos más vistos de la Liga MX por TelevisaUnivision

Los 10 encuentros de fútbol de la Liga MX más vistos por el público mexicano han sido transmitidos en televisión abierta por TelevisaUnivision. Así lo dio a conocer la compañía, a través de un comunicado de prensa.

Con más de 41 millones de personas alcanzadas en los hogares mexicanos durante esos 10 partidos de fútbol, la empresa de contenidos más grande de América Latina, mostró el músculo con el que cuenta a menos de dos meses de que arranque el principal evento de fútbol, el Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

Foto: Twitter @tuprensa

Clásico nacional

El pasado clásico nacional, América Vs Guadalajara, es el encuentro más visto de todos los partidos de este semestre con más 8 millones de televidentes. Cotejos como Pumas Vs América, América Vs Cruz Azul, Atlas Vs Guadalajara, entre otros, forman parte también de la lista de los 10 encuentros más populares del campeonato mexicano.

Es así que, la llamada “fábrica de sueños” se encuentra en una posición inmejorable en el gusto de los aficionados, para llevar grandes partidos de la próxima justa mundialista, Qatar 2022, hasta la totalidad de los hogares mexicanos.

alg

SIGUE LEYENDO

En fin de semana de grandes eventos deportivos, TelevisaUnivision gana la audiencia televisiva

Anuncia TUDN atractiva oferta para Mundial de Qatar 2022

Apuestas futboleras