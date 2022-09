Proyectan que la industria de los videojuegos alcance 294 mmdd de valor en 2026

El mercado mundial de videojuegos se prevé que alcance 294 mil 350 millones de dólares en 2026, según el informe "Global Video Games (Mobile, Console and PC) Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID- 19 (2022-2026)”.

Esa situación representó un incremento de 8.53 por ciento, a tasa anual, entre 2022 y 2026.

“La expansión y las mejoras de internet y la tecnología móvil han impulsado absolutamente la adopción de los jugadores”, destacó Juan Franco, Vicepresidente Sr, para América Latina de la empresa Nuvei.

Según la EAE Business School, México es la primera era nación consumo de videojuegos en Latinoamérica. En el país la venta de accesorios aumentó 95 por ciento en 2020 respecto a 2019, seguido por la venta de videoconsolas (con un incremento interanual del 33,3 por ciento) y de la venta de software,24,1 por ciento , destacó.

Si bien el gaming fue un sector masculino en sus inicios, las mujeres han aumentando su participación hasta llegar a la mitad de jugadores, destacó.

MAAZ