Pensión IMSS: Cuidado, si estás jubilado con la Modalidad 40, podrías recibir menos dinero por esta razón

Si eres uno de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dentro del régimen de la Ley de 1973, que recibe el monto de su pago a través de la Modalidad 40, podrías tener problemas al recibir menos dinero debido a un error.

Apenas esta semana, un grupo de pensionados que están dentro de dicha modalidad, denunciaron que recibieron un monto menor a lo que por lo general perciben, ante ese escenario, el IMSS tomó nota y aclaró lo que pudo haber sucedido.

Cabe recordar que en la Modalidad 40 del Seguro Social, los trabajadores hacen además aportaciones voluntarias, esto con el objetivo de incrementar el dinero que mes con mes podrán ir a recoger. El signo donde el empleado puede percibir que tiene una fuga de su dinero es a través del estado de cuenta.

Un error en el sistema del IMSS

Para los derechohabientes de la Pensión 2022 que hayan recibido una cantidad menor de dinero, pudieron haber sido víctimas de un error que se presentó en el sistema del IMSS, así lo comunicó el Instituto de Salud.

El jefe de la unidad de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, Luis Gerardo Magaña, indicó que a la gente “muchas veces no le parecen estos pagos, de 10 clientes a siete no le van a aparecer, pero esto no significa que el IMSS los esté robando, simplemente que no pueden con todo para subirlo al software, eso es todo”, acotó.

Al respecto, la experta en pensiones Cynthia Ovalle aseguró para El Financiero que el dinero que no se refleja aún sigue intacto y se acoplará a los saldos pendientes de la Pensión IMSS 2022. Por ello, en caso que al jubilarte con la Modalidad 40 no ves el dinero que esperabas, se deberá tener paciencia hasta que los datos se actualicen.

En caso de que el monto de la pensión sea menor al acostumbrado, bastará con acudir también a la sucursal correspondiente para mostrar los recibos de pago donde se ven reflejados los pagos anteriores con el monto correcto.

Aunque en la Modalidad 40 del IMSS, el jubilado puede recibir más dinero en su pensión, también hay algunos casos en donde no conviene al trabajador estar dentro de esta modalidad; por ejemplo, si el solicitante tiene un número bajo de semanas cotizadas el monto final de la pensión no subirá de forma considerable.

Otro caso es que si se solicita la Modalidad 40 con la cuota más alta, esto podría tener un impacto negativo en las percepciones del solicitante, ya que el incumplimiento de pagos podría generar que lo den de baja de este esquema.

