Sigue el caso Next Energy: Acusan de corrupción a exfuncionarios de Baja California

TIJUANA. La denuncia contra exfuncionarios iniciada en la actual administración de Baja California, que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por delitos de corrupción, continúa en curso, tras firmar un contrato con la empresa Next Energy, para la construcción de una planta fotovoltaica.

El lunes 15 de agosto de 2022 se llevó a cabo la primera audiencia en Mexicali, donde nueve exfuncionarios fueron citados por los delitos de corrupción.

Sin embargo, la audiencia se difirió para el 18 de octubre de este año, debido a que los abogados de los exfuncionarios señalaron que la Fiscalía General del Estado no entregó la carpeta de investigación.

De acuerdo con el exconsejero jurídico estatal, Juan José Pon Méndez, los 123 millones de pesos se destinaron a la empresa Energy de México, pues durante el gobierno anterior fueron contratados para diversos proyectos, entre ellos, la construcción de la planta fotovoltaica, así como el suministro de energía eléctrica para la entidad federativa.

En mayo, la empresa informó a la gobernadora que daban por terminado dicho contrato.

El gobierno del estado declinó el convenio, el cual no contaban con los permisos para su construcción y los 123 millones de pesos no fueron recibidos por Next Energy, por lo tanto, la compañía se deslindó de la responsabilidad debido a que el dinero quedó en Banca Afirme.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado la importancia de tener plantas fotovoltaicas en la frontera del país.

Next Energy de México forma parte de un grupo empresarial que se dedica, principalmente, al desarrollo de la infraestructura pública a lo largo de la República mexicana.

La empresa también tiene problemas similares en Aguascalientes.

PAL