Plan contra inflación de AMLO requeriría mayor oferta de productos y servicios: ICC México

Este miércoles 4 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la ciudadanía su plan contra la inflación, en el que la idea es que 24 artículos de la canasta básica tengan un mismo precio en el país. Esto aplicará también a la telefonía fija, inalámbrica y el internet.

Por su parte, el gobierno federal se comprometió, entre otras cosas, a no incrementar el peaje y reducir costos y tiempo en las aduanas y puertos, y a fijar aranceles “cero” a la importación de básicos e insumos.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Miguel Flores, presidente de International Chamber of Commerce México (ICC México), dijo que es una buena señal que no se fue directamente al control de precios, había esa preocupación por parte de diversos analistas.

"La participación privada implicó ciertos compromisos de manera individual por parte de las empresas de no aumentar precios, hasta ahí vamos muy bien, no sé si van a ser suficientes, pero sí adecuadas para el momento complicado que está viviendo la economía", expresó.

Explicó que el problema radica en esas reuniones que se están realizando con empresas que pueden ser competidoras, esas reuniones son peligrosas, porque poner a un competidor con otro, lo natural es que comiencen a hablar de precios y se pueden generar acuerdos que vayan en contra de la competencia.

"Sí existe esa presión a las empresas que no pueden cumplir con los márgenes necesarios para mantenerse en el mercado, pues podrían estar en problemas, ahora ese presión se daría más si hubiera controles de pesos, ese es un tema en el que todo mundo ya bajó la guardia".

Recordó que el problema de la inflación no se va a ir en seis meses, pero si continúa el siguiente paso será intentar establecer precios máximos y ahí se debe tener cuidado porque la Ley Federal de Competencia prevé un procedimiento especial para que se puedan fijar precios máximos, y solo aplica si la Comisión Nacional de Competencia declare que no hay competencia.

"Ya tenemos un ejemplo de un precio mal fijado, el del gas lp, se saltaron a la Cofece, se determinaron precios máximos si un análisis de competencia adecuado, esto está afectando a los mercados y puede crear desabasto en unas zonas", detalló.

Finalmente, comentó que muchas medidas no son malas, pero lo que debería haber es más oferta, pero no la habrá si no hay más competencia.

"Tiene que haber una política de competencia mayor del gobierno, esto el presidente Biden lo entendió cuando vio el problema de inflación y le está dando gran importancia a los organismos de competencia, para reducir las barreras de entrada a los mercados, ojalá que aquí nos demos cuenta que esa es la receta para lograr mayor oferta y el gobierno lejos de pelearse con la Cofece, debería aliarse con ella".

