5 razones por las que no te contratan en el trabajo para el que te postulas

Buscar trabajo puede ser un proceso complicado, porque no encuentras un empleo que se acomode a tu perfil, quizá el salario no es el que necesitas o probablemente cuando acudes a la entrevista nunca recibes una llamada o te descartan por estar "sobre calificado", los escenarios son diversos. Si todo esto te angustia y te preocupa, te comentaremos cinco posibles razones por las que no te contratan en la chamba para la que aplicaste.

Dicen que a veces todo es cuestión de actitud y tal vez sea cierto, porque en vez de tener buenos pensamientos, en ocasiones los candidatos se sienten desanimados por llevar tiempo buscando un trabajo y el cansancio por una oportunidad que se ve lejana los lleva a tener "malas vibras".

Te recomendamos que revises las veces que sea necesario tu CV antes de enviarlo, tal vez hay algo que se está olvidando o quizá no describiste bien, pero en esta información te comentaremos algunos de los motivos por lo que tu perfil podría no ser atractivo al momento de aplicar para una vacante.

Afina tu búsqueda de trabajo

Si te encuentras desempleado o estás pensando en cambiar de trabajo, es necesario que cuentes con un CV que impresione a todos, porque es tu carta de presentación y será la primera impresión que tenga la empresa sobre ti. Además, recuerda que siempre tienes que aplicar para chambas que se apeguen a tu perfil, porque los reclutadores detectarán a la brevedad si estás mintiendo.

Estas son algunas de las razones por las que no te contratan para el empleo para el que aplicas:

CV poco interesante

Como ya lo hemos mencionado, el CV es la primera impresión sobre tu trayectoria profesional y tu persona, así que de ser posible revisa hasta el cansancio este documento, si hay alguien a quien le puedas pedir que le eche un ojo, no dudes en solicitar este favor.

Mejora el diseño, para ello puedes encontrar plantillas gratuitas en internet o si cuentas con Photoshop, utilízalo, el resultado será increíble.

Afina la ortografía y la redacción de tu información profesional.

Coloca una fotografía actualizada y que te haga ver profesional.

Evita colocar información innecesaria, como el kínder o la primaria a las que asististe, esto con el propósito de que toda tu información quede en una sola hoja.

Resalta tu título profesional, para que ubiquen inmediatamente en qué te especializas. Por ejemplo: Licenciado en Ciencias de la Comunicación con experiencia en Publicidad.

Tus datos personales y de contacto procura colocarlos en una zona de tu CV en que sean de sencillo acceso, y de preferencia limítate a poner tu nombre completo, número telefónico y correo electrónico.

Revisa muy bien tu CV antes de aplicar a una vacante. Foto: Archivo

Te enfocas en el salario

Es evidente que todos trabajan por un salario bien remunerado, en el que las prestaciones son excelentes, pero esto hace que al mismo tiempo haya más postulantes. Sin embargo, dejarte llevar únicamente por la cuestión económica hará que cometas el error de aplicar para un empleo en el que no tienes experiencia o para el que tu perfil no se ajusta.

Si quieres evitarte un rechazo innecesario que te haga sentirte mal y baje tu autoestima, lo ideal es que elijas bien las vacantes para las que te postulas.

Mala actitud

La actitud puede ser determinante para conseguir un trabajo, porque depende de la energía que lleves a una entrevista, siempre se notará el pesimismo o la negatividad de alguien, especialmente al momento de responder las preguntas.

Es probable que tengas que acudir a muchas entrevistas de trabajo y todo se te vuelva rutinario, tedioso o hasta cansado, porque las preguntas son las mismas. Lo ideal es que siempre vayas con la esperanza de conseguir un lugar o tu futuro empleo.

Busca en todas las bolsas de trabajo

Quizá tengas un sitio preferido para buscar trabajo, pero lo cierto es que puedes hacer uso de las redes sociales para encontrar tu próximo empleo.

Incluso, está el Portal del Empleo del gobierno de México, en el que cada mes se publica miles de vacantes para laborar en el sector privado o público. Así que no te cierres las puertas, todo consiste en saber buscar y no dejar de hacerlo.

Nunca hables mal de tu antiguo trabajo

Sin importar el resentimiento que guardes o el motivo por el cuál dejaste tu anterior trabajo, lo ideal es que ese tipo de pensamientos no los ventiles durante una entrevista de trabajo, porque es uno de los principales errores que detectan los reclutadores.

Cuando te pregunten sobre tu anterior trabajo o tu exjefe, intenta hallar las cosas buenas, como el aprendizaje o experiencias positivas que conseguiste.

La búsqueda de trabajo es complicada por sí misma, así que intenta aprender, beneficiarte y enfocarte en lo que realmente vale la pena. Así que ahora lo sabes y evita cometer estos errores al momento de aplicar para un trabajo.

